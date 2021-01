La propuesta de Mónica Carrillo con la que revolucionar la vacunación: "Una locura"

La periodista de Atresmedia, Mónica Carrillo, ha planteado una idea para acelerar el ritmo de vacunación en nuestro país. Así lo reflejaba en su perfil oficial en Twitter: "Voy a plantear una locura: ¿por qué no vacunar 24x7?". Esto es, que hayan determinados centros en España, así como profesionales sanitarios que vacunen las 24 horas del día.

De manera objetiva, así se alcanzarían los plazos más prontamente, al emplear más horas para inmunizar a la población. Una medida que, de producirse, nos acercaría más a lograr la ansiada normalidad que teníamos antes de la covid-19.

Voy a plantear una locura: ¿por qué no vacunar 24x7? — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) January 14, 2021

El tweet ya acumula 5.600 retweets, 34.000 'likes' y ha alcanzado el matiz de viral. Algunos usuarios bromeaban con esta iniciativa que proponía Carrillo. Por ejemplo, uno de ellos indicaba que esto no se producía porque "están los bares cerrados, a ver quién aguanta despierto por la noche" o "porque eso sería hacer las cosas bien, algo que no se estila, no sé por qué".

Más de medio millón de personas han sido vacunadas contra la covid-19 en España, lo que supone un 59,3 por ciento de las 1.139.400 dosis entregadas a las comunidades autónomas, según los datos de Sanidad, que confirma que han comenzado a inyectarse dosis de la vacuna de Moderna. La ciudad autónoma de Melilla es la que más avanzada se encuentra en esta campaña de vacunación, pues ya ha administrado al 91,1 por ciento de las dosis recibidas.

¿Puede obligar el Gobierno a vacunarnos?

Más allá de propuestas, lo que está claro es que la carrera por la inmunización de la población ya se está produciendo. A finales de noviembre, Fernando Simón respondía a esta cuestión. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, esperaba que en España no se cree la situación en la que se tenga que obligar a la población a vacunarse frente al coronavirus.

En este aspecto, aseguraba que en nuestro país ninguna vacuna es obligatoria y que el país cuenta con una de las "mejores" coberturas vacunales de Europa e, incluso, de todo el mundo. No obstante, reconocía que en la actualidad están brotando grupos en contra de la vacunación y apelaba a la responsabilidad de los ciudadanos.