Alfonso Reyes tiene claro lo que nos espera tras las últimas palabras de Fernando Simón: "Ojalá me equivoque"

La situación en España a causa del coronavirus está lejos de ser controlada. Las medidas que no se tomaron en Navidades han terminado por disparar la incidencia acumulada y registrar el dato de contagios más alto de la pandemia desde que hay registros. A todo esto, Fernando Simón hizo una reaparición de lo más esperada tras los múltiples días festivos en los que nuestro país sigue sin dar datos sobre la evolución del virus.

Simón se mostró muy duro con los ciudadanos a los que culpabilizó por su comportamiento durante las fiestas del aumento de contagios. No hubo mención alguna a la labor de nuestros gobernantes (nacionales y autonómicos) y también optó por rebajar el impacto que, a su juicio, tendrá la variación británica que ha colapsado al Reino Unido. Con todo esto, Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto que pasó por un muy grave internamiento a causa del coronavirus, ha comentado las palabras de Simón.

Las palabras de Alfonso Reyes sobre Fernando Simón

En concreto, Reyes ha recordado el reproche de Fernando Simón al comportamiento de los españoles durante las Navidades:

Lo de pasar de 6 a 10, los allegados y el cachondeo de las 17 navidades no ha tenido nada que ver.

"Pasamos unas vacaciones mejor de lo que deberíamos y ahora estamos observando las consecuencias", son las palabras que ha entrecomillado el exjugador de baloncesto para más adelante añadir: "Lo de pasar de 6 a 10, los allegados y el cachondeo de las 17 navidades no ha tenido nada que ver", ironizaba. Finalmente ha terminado con una tajante sentencia: "No se podía saber. Ojalá me equivoque pero derechos a otro confinamiento", ha vaticinado Reyes.

Y es que además, Reyes, no ha dejado pasar la oportunidad de recordar el caótico comienzo de la vacunación contra la covid-19 en nuestro país:

"Estando como estamos, que no haya un plan nacional de vacunación serio, efectivo y absolutamente prioritario, es cuando menos, irresponsable", criticaba Alfonso Reyes desde su cuenta de Twitter.

Las polémicas declaraciones de Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reapareció en rueda de prensa tras varias semanas para dar a conocer la situación de la pandemia. Tras las Navidades, Simón admitió que a lo largo de los últimos días había habido un incremento de casos en las residencias y, a su juicio, el período festivo podría haber influido. "Hemos pasado unas Navidades mejor de lo que podíamos y de lo que debíamos", ha indicado el director del CCAES, y como bien ha recordado Alfonso Reyes. Una premisa que ha repetido en varias ocasiones durante la rueda de prensa, mediante la cual parece apartarse del foco de la polémica.

Tampoco podía faltar la cuestión de la nueva variante británica del coronavirus, uno de los asuntos que más están preocupando y sobre el que Simón ha criticado duramente el comportamiento de los ciudadanos. "El problema no es la cepa británica, sino nuestro comportamiento", ha puntualizado el doctor Simón. En este sentido, ha recordado que en España hay en torno a setenta casos de la cepa británica. De hecho, el experto ha querido restar importancia a esta nueva mutación y ha admitido que "el impacto de la variante, en caso de tener algún impacto, será marginal, al menos en nuestro país".

Ante una curva de contagios que no deja de crecer, cada día más, el director del CCAES ha sido preguntado, como no podía ser de otra forma, sobre un posible nuevo confinamiento domiciliario y los motivos por los que aún no se ha permitido que las comunidades que lo han solicitado puedan llevarlo a cabo. "Estamos en niveles por debajo de lo observado durante la segunda ola y durante la segunda no hubo confinamiento, y no fue necesario hacerlo. Lo que sucedió durante la primera ola fue muy superior a lo que se detectó en la segunda". Sin embargo, frente a esta situación descontrolada, ha confesado que "no sé cuándo va a llegar el pico de esta nueva fase".

Según ha indicado, los mayores "no están encerrados" y aunque se han tratado de "minimizar al máximo" los riesgos, ha dicho que no pueden negar "alguna transmisión por esta razón", aunque el virus también se ha podido introducir, según ha dicho, a través de trabajadores o de las visitas.

Por otro lado, sobre la vacunación contra el virus, el director del CCAES ha señalado que la borrasca Filomena ha podido afectar "en algún caso concreto pero no a nivel general" y para reflejarlo ha recurrido a los datos de vacunación, después de haberse administrado más de 100.000 dosis desde el pasado viernes. "Hemos puesto la mitad y existen suficientes congeladores para que no sea necesario ponerlas todas inmediatamente", ha puntualizado. No obstante, ha transmitido que "el efecto de las vacunas no podremos verlo hasta finales de febrero o principios de marzo".