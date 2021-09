Cortan en el 'Programa de Ana Rosa' desde La Palma por lo que vive una familia: "¡Dejo el micro!"

El volcán Cumbre Vieja de La Palma sigue en plena erupción. Son miles de personas las que han tenido que ser evacuadas y más de 200 viviendas han quedado completamente enterradas bajo la colada de lava, que sigue avanzando montaña abajo y está cada vez más cerca del mar.

Todas las miradas están puestas en la isla, que cada día puede ver cómo la colada de lava arrasa con todo lo que se encuentra por el camino. Ayer miércoles, su última víctima fue la localidad de Todoque. A lo largo del día, pudimos escuchar testimonios desgarradores de ciudadanos, que viendo cómo la lengua de lava se aproximaba a sus casas, trataban de salvar todo lo que podían.





En tan solo quince minutos, se vieron obligados a recoger todo lo que pudieron de sus vidas para poder empezar una nueva, a sabiendas que en cuestión de horas su vivienda quedaría completamente engullida. Los medios de comunicación, muy pendientes de este suceso, no apartaron la mirada de todos los afectados que perderían su casa.

No obstante, ha llamado la atención el gesto del equipo de 'El programa de Ana Rosa'. La reportera, Arantxa de Fez, y el cámara, Adrián Fernández, abandonaron todos sus objetos personales en el suelo para ayudar a los afectados y los servicios de emergencia a sacar todos los bienes posibles. Un gesto que, como no podría ser de otra forma, se ha viralizado en las redes sociales. Los usuarios han agradecido el acto de los periodistas, que han dejado a un lado su trabajo para mostrar su lado más sensible y ejercer el más bonito gesto de periodismo humano.

Juntos no hay volcán que nos debilite



Periodistas dejan lo que están haciendo para ayudar a una familia a evacuar su hogar en La Palma



No os conocemos, pero gracias pic.twitter.com/j32hlgEG9S — (Fauerzaesp) Fuerzas Especiales (@Fauerzaesp) September 21, 2021





La nube de azufre podría llegar a la Península este jueves

El volcán de Cumbre Vieja de Palma ha entrado ya en su fase más explosiva mientras la lava sigue avanzando sin tregua hacia el mar y la nube de cenizas y azufre amenaza con extenderse por toda la península en las próximas horas.





Según la predicción del Instituto de Geociencias de Madrid, el mapa de desplazamiento se puede ver cómo la nube tras pasar por el Norte de África, sigue su camino hacía la costa levantina hasta llegar a Baleares el jueves.

Predicción en la evolución de la nube de SO2 emitida desde #LaPalma

La erupción que comenzó el día 19 se espera que llegue a la Península el jueves 23 de septiembre

Vía windyforecast pic.twitter.com/eyutAoqWDS — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) September 21, 2021





El dióxido de azufre es un gas irritante y tóxico cuya concentración durante cortos periodos de tiempo resulta muy perjudicial para los ecosistemas y para la salud, ya que puede irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis, reacciones asmáticas, espasmos reflejos, parada respiratoria y congestionar los conductos bronquiales de los asmáticos.