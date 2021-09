La nube de azufre y cenizas del volcán de La Palma podría entrar por Murcia y Valencia este jueves

El volcán de Cumbre Vieja de Palma ha entrado ya en su fase más explosiva mientras la lava sigue avanzando sin tregua hacia el mar y la nube de cenizas y azufre amenaza con extenderse por toda la península en las próximas horas.

Según la predicción del Instituto de Geociencias de Madrid, el mapa de desplazamiento se puede ver cómo la nube tras pasar por el Norte de África, sigue su camino hacía la costa levantina hasta llegar a Baleares el jueves.

El investigador Mark Parrington del Servicio de Monitorización Amosférica Copernicus ha mostrado también la previsión de una evolución en la que se ve cómo las emisiones cubrirán ya el viernes todo el mapa.

Predicted transport of sulphur dioxide from eruption of #CumbreVieja#LaPalma volcano?? over the next few days in the @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF forecast initialized 20 Sept 12 UTC visualized by @Windycomhttps://t.co/YodDe37PUy#Lapalmaerupcionpic.twitter.com/JX00t1IVx6