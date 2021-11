El problema de salud por el que Verónica Forqué ha desaparecido de 'MasterChef Celebrity': lo dice en directo

Este lunes, 'MasterChef Celebrity' afrontaba un nuevo programa en la recta final de su sexta edición. Los concursantes han vivido una noche de emociones con un cocinado muy especial, la habitual prueba de exteriores y una eliminación muy reñida y un tanto peculiar. Pero sin duda, uno de los momentos de la noche lo ha protagonizado Verónica Forqué que ha desaparecido del programa por motivos de salud.

Estos son los concursantes de esta edición de Masterchef Celebrity 6

La primera prueba en las cocinas de 'MasterChef' contaba con unos invitados de lujo. Familiares de los aspirantes llegaban al plató para cocinar junto a ellos: el hermano de David Bustamante o la ahijada de Miki Nadal eran algunos de los invitados en el programa. Para la prueba de exteriores, el equipo del programa con Pepe, Jordi y Samantha a la cabeza, viajaban hasta la isla de Tenerife. Juanma Castaño asumía una doble capitanía y formaba dos equipos: Bustamante y Carmina en el rojo frente a Belén, Verónica y Miki en el azul.

Forqué se convirtió en la protagonista, pero en esta ocasión no fue por un buen motivo. La actriz hacía perder la paciencia a sus compañeros, probando cada elaboración que se iba cocinando, una y otra vez. Pero el momento más tenso lo vivía con su compañera Belén, que no pudo evitar los gritos al ver como Forqué intentaban abrir una olla a presión mientras estaba en el fuego. Tras la valoración de los jueces, Bustamante y Carmina se convertían en los primeros semifinalistas de la sexta edición del talent de cocina en su versión 'Celebrity' y los cuatro aspirantes restantes iban directos a la prueba de eliminación.

Verónica Forqué se ausenta, de manera inesperada, de las cocinas de 'MasterChef'

Sin embargo, de vuelta a las cocinas, llamaba la atención la ausencia de Verónica Forqué. El resto de concursantes preguntaban por ella al jurado y Pepe tomaba la palabra antes del arranque de la prueba de exteriores y decía: "Nos ha mandado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerzas para venir a la prueba de eliminación después del cocinado tan intensa de exteriores". Una noticia que pillaba por sorpresa a los aspirantes que no podían evitar mostrar su asombro.

En ese momento, Pepe sacaba su móvil y reproducía una nota de voz de la propia Verónica en la que explicaba qué le había ocurrido. "No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas, de las mejores experiencias de mi vida. Usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Que bien lo estoy pasando y que lástima siento por no poder estar a la altura pero es que no cuerpo, mi cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena", explicaba la actriz. Sus compañeros y el jurado de 'MasterChef' le mandaban todo su apoyo y le deseaban una pronta recuperación.

