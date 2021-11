Pepe Rodríguez confiesa cómo afecta 'MasterChef' a su vida personal: "Sufría con eso"

La noche del martes, Dani Rovira volvió a formar parte de la parrilla de TVE al frente de 'La Noche D'. Esta vez, el presentador contó con Pepe Rodríguez y Ona Carbonell entre sus invitados, quienes no han podido evitar hablar de 'MasterChef' al ser personajes importantes para el talent culinario.

Por un lado, el chef confesó cómo afecta a su vida personal su éxito como juez en el concurso . "La mayor, la que va a hacer ahora 19 años, no quería estar conmigo porque llegaba al colegio y le decían: 'Tu padre es el que se come las cabezas de las gambas'. Ella sufría con eso", contaba el cocinero entre risas, haciendo referencia a que son sus hijos quienes peor lo pasan con la fama que ha obtenido a raíz del programa de tellevisión.

Lo mal que lo pasan sus hijos ha alcanzado tal nivel que Rodríguez evita acercarse a su colegio para evitar que les relacionen. "Hasta el punto de que, cuando les tenías que llevar al cole, te ponían una orden de alejamiento de no acercarte a menos de 500 metros del cole", recordaba el presentador del espacio. "Me pasa todavía. Les tengo que dejar a 500 metros cuando quieren ir conmigo, para que no les relacionen y no sepan que su padre es el tonto que sale en la tele", aseguró el chef.

A raíz de esto, Rovira quiso saber cuáles consideraba Rodríguez que eran sus grandes éxitos. "Mis grandes éxitos pueden ser mis hijos. Lo que pasa es que con esta de 19 y uno de 17, lo dudo. Cuando nacieron estaba como '¿hay algo más bonito que haya hecho en la vida que ser padre?'. Pero ahora no sé si lo pienso así. ¿En qué hora?", contesta entre risas, muy irónico.









La opinión de Pepe sonre Ona Carbonell

Además, aprovechando que también se encontraba en plató, el cocinero habló de cómo fue Ona Carbonell como concursante, ya que resultó ser la ganadora de 'MasterChef Celebrity 3'. "Claro que no es cocinera porque ganó MasterChef, pero tiene esa obsesión del deportista de élite", comenzaba diciendo el cocinero. "Al final es competitiva. Y ha sido de las mejores concursantes que creo que has tenido", opinaba por su parte el conductor del espacio. "Junto con Verónica Forqué", apuntaba Rodríguez, aparentemente irónico

Posteriormente, el cocinero contó cómo conoció Antonio Banderas, recordando esto como un gran momento de su carrera. "Me ha gustado mucho conocer, y yo no tengo demasiados ídolos, a Antonio Banderas", confesaba, mientras se podía escuchar a Carbonell definiendo al actor actor como un "crack".

"Estábamos presentando una cosa en Marbella. Antonio estaba allí presentando una historia, algo solidario. Yo estaba asustado, le estaba viendo haciendo entrevistas. Se me acerca y me dice: '¡Cómo echasteis a Clara!'", recordaba el chef, aclarando que el actor se refería a Clara Pérez Villalón, décima expulsada de la primera edición. "Es muy fan de MasterChef", aseguraba Carbonell. "¿Antonio Banderas me está diciendo a mí que por qué echamos a Clara? No podía hablar con él. Qué tío más natural, más llano. Qué genialidad de personaje", contaba, muy sorprendido por contar con Banderas entre los espectadores del concurso.