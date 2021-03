Primera reacción de Ortega Cano tras la emisión del documental sobre Rocío: "Estuve con la tensión muy alta"

A pesar de que Antonio David Flores se convirtió en el absoluto protagonista de los dos primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco, José Ortega Cano también ha quedado señalado en 'Rocío, la verdad para seguir viva'.

Y es que Rociíto no ha dudado en calificar la boda de Rocío Jurado con el torero como una "decisión desacertada" para su madre, añadiendo un "desgraciadamente ella lo decidió así porque estaba enamorada" que nos ha dejado con una intriga que la hija de 'La más grande' aclarará, supuestamente, en el segundo episodio de su docuserie.

Más sincera que nunca respecto al viudo de su madre, Rocío confesaba que "a José siempre le tuve muchísimo cariño, pero ahora los sentimientos son diferentes"

Sin duda, unas palabras que ponen a Ortega Cano en el ojo del huracán y sobre las que hemos preguntado al exdiestro. Muy serio, y con aspecto cansado, el viudo de Rocío Jurado ha confesado que "no" vio el programa "por recomendación médica". "No, no lo pude ver. Estuve con la tensión muy alta. Me dijo el médico que mejor me quedara en la cama", aseguraba este lunes al diestro en unas declaraciones para Chance.

El diestro ha asegurado que ella no desea ningún mal a Rocío Carrasco. "Yo no le deseo nada malo ni a ella ni a su familia. A pesar de que ahora no sea lo mismo que antes le sigo teniendo cariño", explica. Preguntado el motivo por el que Rocío Carrasco asegura que no fue una decisión acertada que su madre se casara con él, Ortega Cano responde con un escueto: "No lo sé".

Rocío Carrasco aseguraba que viendo a su madre feliz el día de su boda, ella era feliz: “Todo lo que fuera para que ella estuviera bien y contenta”, confesaba la protagonista de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Rocío Carrasco no se olvida del momento en el que vio a su madre vestida de novia en 1995. Ambas abrieron las puertas de sus habitaciones y, al verla, no pudo contener la emoción: “Me puse a llorar como una descosida”, decía la protagonista de la serie documental.

“Yo ese día lloré lo indecible. En ese momento, viéndola feliz, yo era feliz”, declaraba Rocío Carrasco tras revivir las imágenes de la boda de su madre con Ortega Cano. “Meses antes de la boda, José había sufrido una cogida y estuvo a punto de morir, yo a él siempre le tuve mucho cariño y el ver que estaba bien y sano era emocionante”, decía. Puedes ver el momento de esa entrevista aquí.

