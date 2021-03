La estrategia de Antonio David con su hija que pudo costarle la vida a Rocío Carrasco: "Me salvó Fidel"

El estreno en Telecinco de la serie documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha generado mucha expectación, incluso antes de su estreno debido a los diferentes fragmentos que han ido adelantando el contenido que los espectadores de Telecinco han podido ver este domingo en el primer episodio.

Son muchos los titulares que ha dejado la hija de Rocío Jurado en esta primera edición, sobre todo relacionados con los primeros años de relación con Antonio David Flores, al que no ha querido referirse por su nombre en ningún momento de este primer capítulo: "No lo nombro, es una mezcla entre que no quiero y no puedo. No me hace bien nombrarlo".

Rocío Carrasco se sincera en Telecinco

En este sentido, Rocío Carrasco ha explicado que en su familia todos pensaban que se trataba de un amor de verano: "Yo supongo que mi madre pensaba que era un novio de verano y me iría a Madrid a hacer mi vida. Al internado me llegaban noticias de que estaba con otras mujeres. En aquella época siempre quieres creer en la otra persona".

También, ha dado algunos detalles relacionados con episodios claves de su relación, como fue el caso de la denuncia a Antonio David Flores que provocó su salida de la Guardia Civil: "Yo estaba allí en la casa y sonó el teléfono. Él lo cogió y se quedó como de piedra. Me dijo que tenía que irse al cuartel. Volvió a la casa y me dijo que había sido un error, luego me enteré de que estuvo detenido. Él empezó a decir que todo esto era por estar conmigo, la historia que ha ido contando durante todos estos años".

Incluso ha llegado a relatar cómo se saltaban el arresto domiciliario: "Cuando le ponen en arresto domiciliario, él se lo salta en más de una ocasión e íbamos a un restaurante del pueblo. Una vez unos chavales le vieron, le reconocieron y le empezaron a increpar. Fue a por ellos, pero vi que eran niños. Él agrede a uno de los niños que resulta ser el cabo de su cuartel y ahí fue condenado de nuevo".

Estos han sido algunos de los momentos más importantes del primer capítulo, pero durante la semana y en la tertulia previa a dicha emisión se han enseñado una serie de cebos que explican algunos de los momentos claves de esta serie-documental que los espectadores podrán ver en próximas ediciones. En este sentido, uno de esos cebos tienen relación directa con su hija, Rocío Flores.

El momento más duro de Rocío Carrasco

En este fragmento, Rocío Carrasco explica que estuvo a punto de quitarse la vida al ver a su hija en televisión para defender a su padre en 'Gran Hermano VIP', un dato que ha encogido la respiración de muchos espectadores, tal y como lo han explicado en redes sociales, y también de los presentes en el plató de Mediaset: "Me pertenece solo a mí contarlo. Antes del 5 de agosto, me dijeron que mi hija va a defender a su padre en Gran Hermano VIP 7. En ese momento no estaba bien, por todo lo que llevaba pasando, nadie lo sabe, pero llevo en tratamiento psiquiátrico y psicológico desde el año 2011. No quería salir de mi casa, no podía desarrollar mi vida como una persona normal, de repente me llegó esa noticia y por mi cabeza empezaron a pasar todos los 20 años anteriores y todo lo que se me venía encima otra vez, pero ya con un elemento mayor que era mi hija en un plató defendiendo a su padre".

Rocío Carrasco: "Tomé varias pastillas diferentes. Me salvó Fidel que fue el que entró en la habitación, yo no me levantaba. En el hospital llegué prácticamente dormida, no recuerdo nada" #RocíoVerdad1pic.twitter.com/xkeEytVgz0 — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) March 21, 2021

En este punto ha explicado que fue Fidel el que salvó su vida: "No quería seguir viviendo en esas circunstancias… Ese día, el 5 de agosto decidí que no quería seguir viviendo, no podía, no quería volver. Yo ya había hecho todo lo posible porque todo eso cesase. Me tomé varias pastillas diferentes, me quedé dormid. Me salvó Fidel que fue la persona que entró en la habitación porque no me levantaba. No recuerdo nada".

