El pretendiente "narcisista" y "admirador de Vox" de 'First Dates'

"Soy un narcisista y estoy muy ilusionado con Vox, creo que son la última esperanza, entre otras cosas por su defensa de la monarquía". Así se ha presentado esta noche de miércoles Yeray, un joven de 26 años que ha disfrutado de una cita con Ane, estudiante de filología vasca de 23.

Al presentador, Carlos Sobera, Yeray le ha contado antes de conocer a su pareja de cena que se consideraba una persona "conservadora y dandy" y ha recordado su pasado como "novillero", profesión truncada "porque sufrí un ninguneo y un ostracismo absoluto por parte de mediocres puristas que no toleraban la heterodoxia de mi arte".

Nada más presentarse Ane, dijo que le gustaba "la moda e Instagram, el Tinder de la high class". Todo parecía encajar, porque ella a un hombre le pide que sepa "lo que es un Chanel".

El reto de Yeray ya no es solo con su cita, sino con todo el equipo de ‘First Dates’. Ane tiene por delante toda una experiencia por vivir #FDSanValenWeek3 https://t.co/1NdrLGNP2E pic.twitter.com/cZABfL8KfD — First dates (@firstdates_tv) 13 de febrero de 2019

No obstante, la cita no salió como ambos esperaban. Yeray ha retado a Ane: "Yo experimento narcisismo y vivo enclaustrado en mí mismo y no he tenido parejas. Quiero comprobar si eres capaz de despojarme de mi narcisismo y haces que centre mi atención en ti". La situación ha llegado a tal punto que la joven vasca le ha pedido que no le hablara "con esas palabrasporque no lo entiendo. No tengo ni idea de castellano culto" y a una regañina de Yeray por no colocar los cubiertos como es debido.

Ane ha soportado a duras penas la situación y ha pedido irse de allí.