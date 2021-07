Sale a la luz la presentadora que sustituirá a Jorge Javier Vázquez en la final de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2021' trascenderá como la edición en la que más se ha descolocado a los espectadores por sus continuos cambios en los días de emisión del formato. Un ejemplo de ello es que la Eurocopa obligó a mover 'Conexión Honduras' de la noche del domingo a la del lunes y viceversa en varias ocasiones, mientras que la cita de los miércoles. Pero por si esto fuera poco, la tradicional gala de los jueves también ha sufrido cambios de día en numerosas ocasiones.

A esa amplia lista de modificaciones se suma que Jorge Javier Vázquez ha confirmado que el próximo viernes 23 de julio, día de la gran final, el presentador tiene doble función en el Teatro Tívoli de Barcelona, algo que impediría que el catalán se ponga al frente del programa. Por tanto, la gran pregunta que se hacen ahora los seguidores es, ¿quién presentará la gala final este viernes?









Todo apunta a que será Lara Álvarez la que asuma la batuta de 'Supervivientes 2021', ya que Carlos Sobera se encuentra ya de vacaciones y Jordi González se despedía este lunes del debate final. Algo que podría convertirse en un acierto ya que lleva unos años al frente de la información que se vive en la isla y coordinándose con Madrid.









La final de 'Supervivientes 2021' aterriza con la llegada en helicóptero de los cinco concursantes a las instalaciones de Mediaset en Madrid, donde se encontrarán sus compañeros de aventura. Está previsto que en el plató se vivan momentos de tensión y también de lágrimas por los reencuentros con familiares y amigos. Además, ha trascendido que actuará la actuación de Luitingo.

La conexión entre Lara Álvarez y Jordi González antes de la final de 'Supervivientes': "En la distancia"

Este lunes tenía lugar, presuntamente, la última gala conducida por Jordi González, a falta de conocer quién será el encargado de presentar la final ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Lo que sí ha tenido lugar hoy ha sido la última conexión con Lara Álvarez desde Honduras, ya que todo el equipo regresará a Madrid en las próximas horas para vivir la final en la capital.

Al arrancar la conexión, Jordi presentaba a Lara como "simpática y grandísima profesional", al mismo tiempo que anunciaba que se encontraba en el hotel del programa, ubicado en Honduras. Ambos se saludaban y Álvarez arrancaba: "Llegamos al final, ¿cómo estás, estás emocionado?", preguntaba al presentador, quién aseguraba que "sí lo estaba".

Jordi recordaba entonces el momento en el que se cerraba la palapa el pasado jueves, "No ibas a emocionarte, menos mal que no lo hiciste", decía con ironía haciendo alusión a la emotiva despedida de la presentadora, en la que no puedo evitar contener las lágrimas. El cierre de la palapa es un momento muy especial que tiene lugar todos los años al final del concurso, y que supone el momento en el que se anuncia a los concursantes que el programa llega a su fin.

La presentadora aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras a su compañero. "Gracias compañero, gracias no solo hoy. También quería darte las gracias públicamente por todas las palabras que siempre tienes de cariño".