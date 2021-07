La conexión entre Lara Álvarez y Jordi González antes de la final de 'Supervivientes': "En la distancia"

Este lunes ha tenido lugar la última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' antes de la gran final del reality. El programa de la noche del lunes, presentado por Jordi González, ha dejado un momento muy especial durante la conexión en directo con Lara Álvarez, que se ha querido despedir del presentador con unas bonitas palabras.

La edición de 'Supervivientes 2021' está llegando a su fin y este viernes sabremos quién es el ganador y se alza con el premio de los 200.000 euros, que se decidirá entre Melyssa Pinto, Olga Moreno, Tom Brusse, Lola y Gianmarco Onestini. Mediaset ha decidido prolongar esta edición, la más larga de la historia del concurso, que ha tenido a todo el equipo cuatro meses en Honduras. Además, su final tendrá, por primera vez, dos partes. La primera de ellas, que será como una 'semifinal', tendrá lugar este miércoles en prime time en Telecinco y la segunda y definitiva podrá verse el viernes.

Última gala de 'Conexión Honduras' antes de la final de 'Supervivientes'

Por tanto, este lunes tenía lugar, presuntamente, la última gala conducida por Jordi González, a falta de conocer quién será el encargado de presentar la final ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez. Lo que sí ha tenido lugar hoy ha sido la última conexión con Lara Álvarez desde Honduras, ya que todo el equipo regresará a Madrid en las próximas horas para vivir la final en la capital.





Al arrancar la conexión, Jordi presentaba a Lara como "simpática y grandísima profesional", al mismo tiempo que anunciaba que se encontraba en el hotel del programa, ubicado en Honduras. Ambos se saludaban y Álvarez arrancaba: "Llegamos al final, ¿cómo estás, estás emocionado?", preguntaba al presentador, quién aseguraba que "sí lo estaba".

Jordi recordaba entonces el momento en el que se cerraba la palapa el pasado jueves, "No ibas a emocionarte, menos mal que no lo hiciste", decía con ironía haciendo alusión a la emotiva despedida de la presentadora, en la que no puedo evitar contener las lágrimas. El cierre de la palapa es un momento muy especial que tiene lugar todos los años al final del concurso, y que supone el momento en el que se anuncia a los concursantes que el programa llega a su fin.

"Yo no consigo mantener esas emociones como tú, compañero, a mi me cuesta, te lo juro que me cuesta muchísimo. Era una promesa por intentar transmitir ese orgullo por todo el equipo, que ojalá haya llegado a los espectadores", decía Lara recordando ese momento con la voz entrecortada. A lo que el presentador le decía: "no te avergüences nunca de mostrar una emoción tan pura, tan bonita, tan sincera. Eso es comunión, conexión con tu equipo, con tu gente, tu familia durante cuatro meses cada año".





Lara aprovecha el momento para dedicar a Jordi unas bonitas palabras: "Gracias compañero, gracias no solo hoy. También quería darte las gracias públicamente por todas las palabras que siempre tienes de cariño, de arroparnos aquí a todos los compañeros de 'Supervivientes' desde Honduras porque sé que tienes constancia del duro trabajo que hacemos aquí y siempre tienes ese guiño que tanto agradecemos en la distancia. Sí que quería agradecértelo públicamente".

Un cruce de declaraciones entre ambos presentadores que, sin duda, supone un momento muy emotivo del concurso y revela la buena relación que hay en el equipo de 'Supervivientes' aunque trabajen a kilómetros de distancia.