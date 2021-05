Un presentador de Telemadrid, a punto de llorar al explicar su batalla contra el covid: "Ha sido muy duro"

Antonio López, histórico presentador del Tiempo en Telemadrid, ha regresado este lunes a las pantallas de la televisión autonómica madrileña después de haberse enfrentado al coronavirus. Cada vez son más los rostros conocidos de los medios de comunicación que se atreven a contar sus experiencias frente a la covid-19, con el objetivo de mandar un mensaje de concienciación para que la gente se tome en serio la situación que vivimos y sigan respetando las restricciones las medidas de protección individuales.

En este sentido, han sido cuatro meses los que López ha estado apartado de las cámaras de Telemadrid, pero este lunes ha podido volver para compartir con sus compañeros la travesía por la que ha tenido que pasar y también agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en estos meses de lucha. "Es un placer volver a reencontrarnos después de una etapa difícil. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida", explicaba el presentador con cierto tono de emoción.

El presentador también ha explicado que toda su familia se ha visto afectada por la pandemia: "Acabó Filomena, que fue un episodio de mucha intensidad laboral, y cuando llego a casa me encontré con el maldito bicho y en una etapa muy contagiosa porque todos en mi casa lo cogimos de llenos, especialmente mi mujer y yo".

El testimonio de Antonio López tras pasar el coronavirus

En esta dirección ha querido mandar un mensaje de concienciación a todos los espectadores del programa matinal de Telemadrid: "Poco a poco fuimos cayendo en la cueva. Esto no es ninguna broma, esto es algo muy serio y toca a cualquiera”, explicaba señalando que él había atravesado una neumonía bilateral, problemas respiratorios y hasta los trombos de los que se informaba con la vacuna de AstraZeneca. "El bicho se quería cebar conmigo". Por ello también ha explicado cómo ha vivido el tiempo que ha estado ingresado en el hospital: "Ha sido muy duro. He visto a gente morir en torno a mí y yo me siento un privilegiado".

Ya tenemos de vuelta a Antonio López @alopeztv tras haber superado el #COVID. Se ha emocionado en directo al recordar cómo le cuidó el personal sanitario del Hospital del Tajo. @BuenosDiasTM

�� DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQXpic.twitter.com/LJhkVCipRc — Telemadrid (@telemadrid) May 17, 2021

La pandemia ha cambiado nuestra forma de vida en el último año y por ello es conveniente seguir cumpliendo todas las medidas de seguridad para evitar que el virus se siga propagando. En este sentido, la vacunación sigue avanzando y con ella la esperanza de conseguir la ansiada normalidad lo antes posible. Aunque todavía queda un camino largo y testimonios como el del periodista Antonio López sirven para entender que es necesaria la concienciación masiva de la población.