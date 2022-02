Preocupación por el estado de salud de Bertín Osborne tras cancelar su agenda: "Secuelas"

Las pasadas navidades, Bertín Osborne fue uno de los muchos que se contagiaron de covid y tuvieron que pasar estas fechas tan señaladas haciendo confinamiento, sin poder disfrutar de los suyos. Además, poco después de su positivo también se infectaron su hijo Carlos y su ex, Fabiola Martínez. El presentador y cantante aseguró que habían sido las peores navidades de su vida, pero tras ella, volvió a su trabajo en Canal Sur, además de empezar a preparar su nueva gira de conciertos que comenzaba en Madrid el 14 de febrero.

Sin embargo, Bertín se ha visto obligado a aplazar su próximo concierto por motivos de salud. En una publicación en su cuenta de Instagram, el artista publicaba un vídeo explicando que el concierto se celebrará el 9 de mayo y pidiendo disculpas públicamente. En las imágenes, Osborne explicaba con detalle cómo se encuentra y cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar esta decisión.

Bertín Osborne cancela sus compromisos por motivos de salud

"Estoy aquí para contestar a muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días preguntándome por mi salud y por cómo me encuentro", arrancaba diciendo. "Vamos a ver, deciros que me encuentro extremadamente cansado, extremadamente agotado. El médico me ha dicho que son las secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de un covid como que yo he pasado", anunciaba el cantante, haciendo públicas las secuelas que le ha dejado el coronavirus.





"Tengo que deciros que en las últimas dos semanas he tenido eventos en las que lo he pasado fatal porque estaba absolutamente que me caía de cansancio, y las próximas dos semanas he decidido parar. Parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro bien. Y esto es para explicar un poco a todos los que tenéis conmigo eventos y cosas en común, que sepáis que no voy a poder asistir en las próximas dos semanas", agregaba en tono serio y preocupado.





Tras este vídeo, su hija Eugenia Osborne, ha dado algunos detalles más, intentando restarle importancia y apostando por la pronta recuperación de su padre. "Le han quedado unas secuelas y está más cansado de lo normal, pero bueno que en seguida se pondrá bien y seguirá con su trabajo", aseguraba.

Al ser preguntaba por la cancelación del concierto en Madrid, que daba comienzo a la nueva gira del artista, Eugenia ha puntualizado que "los ha aplazado realmente. No los ha cancelado, sino que los ha aplazado así que es cuestión de tiempo y en seguida estará bien", todo ello con una amplia sonrisa, dejando clara la buena relación que mantiene toda la familia y siendo optimista en cuanto a la vuelta de su padre a sus compromisos profesionales.