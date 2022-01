Pepe Rodríguez revela a Bertín Osborne cómo se convirtió en jurado de 'MasterChef': "No entendía nada"

Pepe Rodríguez se ha convertido en uno de los chefs de referencia en España, gracias, en gran medida al equipo que forma en 'MasterChef', junto a Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, que tiene conquistados a los espectadores. Rodríguez ha acudido a 'El show de Bertín', el programa semanal de Bertín Osborne en Canal Sur, donde han tenido una entrevista, que se parecía más a una charla entre amigos que han compartido confesiones y risas.

En un punto de la conversación, Bertín le ha preguntado cómo llegó a la televisión, y Pepe no ha dudado en detallar quién confió en él para 'MasterChef' y como fue el proceso hasta llegar al talent de cocina. Ocurrió "de casualidad, como casi todo en la vida, sin buscarlo", asegura el chef.

"Me llama una chica que se llama Ana Rivas, que acababa de fichar Shine Iberia, la productora del programa, y me llama a 'El Bohío'. Quedé con ella el lunes siguiente en Madrid Fusión y estábamos hablando y me miraba como si fuera un escáner, estaba hasta incómodo tomando algo", arranca la historia. Entonces Rivas le propuso hacer un programa piloto y el dueño de 'El Bohío' aceptó, "por probar".





¿Cómo llegó Pepe Rodríguez llegó a 'MasterChef'?

Rodríguez ha explicado que el rodaje tuvo lugar en Moralzarzal, en el Cenador de Salvador. Arrancó a las 7 de la mañana, en pleno invierno, con mucho frío y nieve, y terminó a las once de la noche. "Cuando volví del rodaje no entendía nada, y dije, ojalá no me llamen. Que a gusto estoy en mi casa, en mi cocina, que me dejen en paz", ha dicho con total sinceridad Pepe.

"Al mes me llama esta mujer y me dice que tengo que verlo, que estoy inmenso y yo pienso que esta es una vendedora de crecepelo. Llega a casa con su marido, con un ordenador y cinco minutos de grabación, porque no había más, y empieza a decirme, no lo ves y yo la miraba como diciendo, qué me está contando. Y de ahí, aquí estoy, no hay más", ha explicado con la naturalidad que le caracteriza.

Pepe ha reconocido también que nadie sabía el éxito que iba a tener 'MasterChef', ni siquiera la propia productora y que sí le ha cambiado la vida: "Nos la ha cambiado a un poco a todos. De pronto haces un programa que la gente lo sigue, niños, mayores, y que tiene mucho éxito". Finalmente, ha asegurado que la tele le pilló "mayor", el chef tenía 44 años, era 2013 cuando recibió la llamada y venía de un momento duro en su restaurante por los años de la crisis previa. Y es Pepe llegó a la cocina hace años de casualidad, al igual que pasó con el programa, porque su madre se puso enferma y entre su hermano y ella la sustituían, hasta que un día decidió hacerlo él en todas las ocasiones.