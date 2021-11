El enigmático mensaje de Fabiola Martínez que daría pistas sobre su nueva vida sin Bertín Osborne

A comienzos de enero, estallaba la noticia en 'Viva la Vida'. Emma García adelantó que una popular pareja ponía fin a su matrimonio. Minutos más tarde, confirmaba que se trataba de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Pese a los meses que han transcurrido desde esta ruptura, todas las miradas siguen centradas en el día a día de ambos. Esta vez, sorprende el mensaje que publicaba la ex de Bertín a través de su perfil en Instagram. Un curioso mensaje que hace sospechar de la vida que lleva ahora Fabiola. Estas eran las palabras exactas que empleaba junto a una fotografía en la que aparece sonriente. "Solo intentamos pasarla bien. Incluso si se necesita toda la noche. Pasa la botella por la fogata. Bebiendo licor de pastel de manzana", escribía ante sus 350.000 seguidores.









La canción en cuestión se llama Good Time de Niko Moon y demuestra el modo positivo en el que está afrontando su separación y su nueva vida sin Bertín.









Volviendo a ese anuncio de su separación, Bertín Osborne se vio obligado a confirmarlo tras los rumores de crisis que habían en su matrimonio. "Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades".

Además, continuaba explicando que era complicado en el día a día y asumía toda la responsabilidad. "De Fabiola sólo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y, como madre, es literalmente única".

Hoy, toda esta vorágine informativa ha vuelto a la primera línea mediática con ese mensaje de Fabiola Martínez que parece indicar su buen ánimo pese al año tan complicado que ha pasado.

Fabiola Martínez se sinceró en Telecinco para aclarar si Bertín Osborne le fue desleal

Al hilo de este mensaje de Fabiola Martínez a través de Instagram, rescatamos la entrevista que concedió la empresaria en 'Viernes Deluxe'. Sucedía hace escasos meses, a comienzos de agosto.

Por aquel entonces, los colaboradores quisieron hacer hincapié en las "tonterías" que hacía el cantante durante su matrimonio y si tenían que ver con algún tipo de deslealtad, poniendo así sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes desde que se anunció su separación. "¿Qué tonterías ha hecho Bertín estando casado? Porque, claro, conociendo un poquito la picaresca que tiene Bertín, yo puedo entender creer que esas tonterías son que de vez en cuando ha ido a ligar", dejó caer Lydia Lozano.

"A mí no me consta, Lydia", aseguraba Fabiola Martínez. "Además, con lo que yo soy...", agregó, dejando caer que si eso hubiese sucedido no le habría perdonado. "Me duele verle triste en la entrevista con Paz Padilla, Bertín ha cometido varias tonterías y él lo sabe... Yo he estado muy enamorada de él, nuestros dos hijos han nacido del amor", aseguraba la venezolana.

"Él se refiere a tonterías a lo que el reconoce, de una manera muy suya, que a lo mejor podría haber hecho más o podría haber estado más volcado o le han molestado cosas que, en ese momento, eran absurdas... Yo he hecho muchas tonterías también", aclaraba la entrevistada.