Preocupación por el abandono de Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity': "No puedo más"

Se consumó un nuevo adiós en 'MasterChef Celebrity 6'. No ha sido por una expulsión al uso, sino por un abandono fruto de la alta tensión que se vive entre los fogones del plató del programa de TVE. En torno al espacio, que ha llegado este lunes a su semifinal, había una gran incógnita antes de empezar la gala más allá de conocer quienes serían los cuatro finalistas que competirán la próxima semana por la victoria. En la retina de todos los espectadores y compañeros del programa quedaba la huida forzada de Verónica Forqué por motivos de salud.

Y es que la actriz, que ha protagonizado numerosas polémicas a lo largo de esta edición de 'MasterChef Celebrity' por la agresividad que ha llegado a exhibir contra sus compañeros en las pruebas de exteriores, decidió desaparecer por sorpresa en la última prueba de eliminación. “No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. Que lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que el cuerpo no puede. Volveré cuando esté buena”, aseguraba la actriz en un audio enviado al programa.

Esta circunstancia dio pie a múltiples acusaciones de 'tongo', ya que los seguidores del programa estimaban que la actriz se iba a librar de la expulsión y en cambio alguno de sus compañeros tendría que abandonar las cocinas. Ante esto, la producción del programa se vio obligada a improvisar una solución que contentara a todas las partes, por lo que decidió que ningún concursante fuera expulsado la semana pasada a la espera de saber qué ocurriría con Forqué.

¿Por qué abandona Verónica Forqué?

Tras este episodio, el retorno de Verónica a la cocina parecía predecir su reincorporación al programa. Nada más lejos de la realidad. La actriz volvía a programa para confirmar su adiós definitivo en persona y explicar las razones que le han llevado a abandonar. "La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir 'no puedo más', tiro un poco el delantal pero un rato", anunció la actriz.



"Porque yo luego durante la final cuando estemos allí aplaudiendo no me lo tendré que poner. Sí Pepe, es que no puedo más. Te quiero mucho. Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo' tú tienes que parar'", ha añadido Forqué.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrityhttps://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021





Sus múltiples enfrentamientos

El paso por el programa de Verónica Forqué ha brindado grandes momentos a los seguidores del programa e innumerables polémicas con sus compañeros de cocina. Muy pronto, en el segundo programa de 'MasterChef Celebrity 6', Forqué tuvo que defender su capitanía y lo hizo sin compasión. Eduardo Navarrete fue quien más lo sufrió, de hecho, no dudó ni un instante en encasquetarle al diseñador el delantal negro. A pesar de todo, esto no afectó a su relación y se llevan de maravilla.

La actriz ha tenido bronca con la mayoría de sus compañeros, excepto con Iván Sánchez, su querido 'marido'. Belén López se ha armado de paciencia cada vez que le tocaba trabajar codo con codo con la veterana actriz y a Carmina Barrios la hizo llorar en el noveno programa precisamente por ese motivo.