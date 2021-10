Preocupación en el plató de 'Sálvame' por el estado de salud de Belén Esteban: sometida a una intervención

'Sálvame' lleva doce años acompañando a los espectadores en las tardes de Telecinco. En su larga trayectoria, el programa ha contado con numerosos colaboradores pero, sin duda, uno de los nombres más sondados es el de Belén Esteban. La conocida como 'princesa del pueblo' ha dado un susto a sus compañeros este viernes tras tener que someterse a una intervención por un problema de salud.

En los últimos meses, 'Sálvame' ha tenido que hacer frente a momentos muy duros. Desde la pérdida de Mila Ximénez, muchos de los colaboradores y presentadores del programa, no han dejado de recordarla. Fue un momento muy duro para todo el equipo, especialmente para aquellos que tenían más relación con ella, como Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández. Pese a su fallecimiento, el programa no ha fallado ni una tarde y su equipo ha sabido hacer frente al difícil momento.

Complicado ha sido también el verano, meses en los que hemos podido ver al frente a Carlota Corredera, que se sinceraba hace unos días con Jorge Javier y le revelaba que no estaba atravesando uno de sus mejores momentos, al igual que ha ocurrido con el programa de Telecinco. La vuelta de las vacaciones y los nuevos fichajes, entre los que destacan Carmen Alcaide, han dado aires renovados al programa, que sigue siendo el protagonista de las tardes de muchos españoles.

Otro de los momentos más difíciles se vivía hace tan solo unos días, cuando Kiko Hernández se rompía en pleno directo. El colaborador confesaba vivir un duro momento a nivel personal al haber perdido, en tan solo unos meses, a tres personas muy importantes en su vida, y no haber podido asumir la pérdida. Por dicho motivo, Hernández se marchaba del programa de manera temporal, con el objetivo de recuperarse y volver más fuerte. Una retirada que también afectaba a las redes sociales, las cuales cerraba, sin definir por cuánto tiempo ni si volverá a ellas.





Belén Esteban reaparece en 'Sálvame' tras someterse a una intervención

En la tarde de este viernes, la protagonista, y no de manera positiva, era Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' aparecía en el plató al inicio del programa tapada con una manta y con aparente mala cara. "Hay una señora que ha venido desde Paracuellos y, en lugar de estar en el sofá de su casa, se ha venido al sofá de 'Sálvame' y se ha puesto una mantita", decía Carlota Corredera para presentar a su compañera, y aprovechaba para preguntar a Belén si podía contar lo que le había pasado.

Esta negaba y decía, "he tenido un problema con la boca. Estoy bien, pero lo que pasa es que tengo mucho frío. Ya no por la operación, sino porque aquí hace frío". "Has tenido una intervención bucal y estás dopada", apuntaba entonces la presentadora y se podía oír de lejos a un compañero que decía, "una cirugía maxilofacial".

Belén Esteban llega a @salvameoficial con rostro serio tras someterse a una cirugía https://t.co/LImvhlzUvM — Telecinco (@telecincoes) October 22, 2021