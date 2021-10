Diego Arrabal, sin filtros sobre la verdad de la relación entre Belén Esteban y Rocío Carrasco

La polémica está servida. Dos de los rostros más destacados del universo Mediaset se han enzarzado en una tensa lucha dialéctica por Rocío Carrasco. Todo comenzó cuando el paparazzi Diego Arrabal había asegurado en su canal de Youtube que la 'princesa del pueblo' defendía a la hija de Jurado por imposición de Telecinco. "Yo ya lo dije. Esta vuelta de opinión se da porque realmente hay personas que les tiran de la orejita y les dicen: 'Oye, aquí hay que apostar al caballo ganador", afirmaba el colaborador de 'Viva la Vida'.

Por tanto, Arrabal está convencido de que tanto Belén como otros colaboradores de 'Sálvame' han recibido ciertas presiones para apoyar a Rocío Carrasco. La réplica por parte de Belén Esteban no se ha hecho esperar. "A mí no me manipula nadie", aseguraba enfadada la 'princesa del pueblo' a un grupo de amigas. Además, insistía en que cambió de opinión sobre Carrasco al enterarse de lo que había sufrido al lado de su exmarido, Antonio David Flores, por supuestos malos tratos.

Pese a estas declaraciones de Esteban, Arrabal continúa con su teoría. Cabe recordar también que durante la emisión de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la de Paracuellos se puso de parte de Carrasco, algo que muchos calificaron como extraño ya que le une una gran amistad con Olga Moreno y Rocío Flores.









Una situación que seguro dará mucho de qué hablar en el plató de 'Sálvame' dado el interés que genera todo lo relacionado con Antonio David Flores y Rocío Carrasco tras la emisión de la docuserie protagonizada por la hija de la folclórica. Un debate que llegó hasta al ámbito político, ya que la ministra de Igualdad llegó a posicionarse claramente a favor de Carrasco, creyendo desde el minuto 1 su opinión.

"El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", aseguraba Irene Montero a través de su cuenta oficial en Twitter.

Diego Arrabal: la enfermedad que le llevó al hospital y el día que puso en jaque a la serie de Rocío Carrasco









Diego Arrabal, uno de los rostros más representativos de Telecinco que da numerosos titulares a la audiencia, daba un susto a sus seguidores. Ocurría a comienzos de año. El paparazzi permanecía ingresado en Marbella tras contagiarse por la covid-19. "Sigo ingresado. Qué tranquilidad todo. España se queda sin vacunas, sin ministro y con la pandemia desatada sin freno", escribía a través de una storie en su perfil de Instagram. El carismático colaborador de Mediaset sufrió un auténtico susto.

Además, su posición respecto a la docuserie de Carrasco jamás ha cambiado. Programa, de hecho, que llegó a ver en serio peligro por un motivo muy concreto. Así lo contaba en 'Viva la Vida'. "Rocío Flores está tremendamente mal, muy mal. Para salvarse ella (Carrasco) sacrifica a su hija. Los próximos episodios son muy duros y se están reeditando porque pueden traer consecuencias no muy buenas".