Belén Esteban corta 'Sálvame' para mandar un claro mensaje a Ana Rosa por lo que dijo de su hija: "A Ana Rosa"

No es la primera vez que Belén Esteban y Ana Rosa Quintana intercambian mensajes de un programa a otro. Esta vez, la colaboradora de 'Sálvame' quiso responder a la reina de las mañanas por lo que dijo sobre su hija Andrea Janeiro y la custodia que compartía con Jesulín de Ubrique, haciendo hincapié en su papel como padre.

Hace unos días, la Princesa de Pueblo estalló en pleno directo al enterarse de que su ex marido había pagado una operación estética a Julia Janeiro, hija en común con María José Campanario. Este información sacó de quicio a la colaboradora, ya que cree que presta más atención a la hija que tiene con Campanario que a la que comparte con ella.

“A mí lo único que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague la mitad de la carrera. Ahí se demuestra que hay hijos de segunda", se quejaba la colaboradora, aparentemente molesta con la actitud de Jesulín como padre. Esta reacción ocupó gran parte del espacio dedicado a la crónica social en 'El Programa de Ana Rosa', el 'Club Social'.

"Si tú tienes hijos de distintas relaciones, los hijos deben ser todos iguales. Y si le das una cosa a uno, se la das a los otros. Hay veces que no se puede y puedes compensarlo luego", comenzaba opinando Quintana, mostrándose completamente del lado de Esteban. "No puede ser tener hijos de segunda. Creo que los padres tenemos la obligación de tratar a todos los hijos por igual”, agregaba la presentadora de Telecinco.

Estas palabras llegaron a la colaboradora de 'Sálvame', quien se mostró muy agradecida por las palabras de su compañera de cadena. "A Ana Rosa le doy las gracias, tiene toda la razón. Quiero darle las gracias a ella y a mucha gente. Yo empecé con Ana Rosa y trabajé con ella nueve años", reaccionaba la tertuliana, mostrándose muy agradecida con la reina de las mañanas.









"Por cierto, quiero decir que yo no soy Rocío Carrasco. Ella tiene su historia y yo la mía, que es completamente distinta. Mi historia la sabe todo el mundo desde hace 20 años. A lo mejor me tenía que haber callado, pero de verdad que no quiero seguir con tema", soltaba entonces la colaboradora, siendo consciente que su fallido matrimonio fue lo que le comenzó a dar un hueco en los programas del corazón.

"Con Ana Rosa, 100% perfecto"

De esta manera, ambas vuelven a demostrar que mantienen una gran relación. Hace unas semanas, un micro abierto pilló a Belén Esteban dirigiéndose despectivamente a Quintana. El plató se encontraba totalmente revolucionado por la polémica entrevista que Laura Fa dio a Gabriel Rufián en su canal de YouTube, ya que no se cortó a la hora de hablar de sus compañeros, concretamente de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés. A diferencia de la reina de las mañanas, de la que se negó a hablar.

Como consecuencia, Lozano no se cortó y preguntó a Fa sobre la presentador de 'El Programa de Ana Rosa', lo que la catalana no le quiso responder. Ante, qué opina de Ana Rosa, Fa no contestó y, de fondo, se escuchó a Esteban diciendo "pues que es gilipollas". Este momento fue muy polémico y compartido en redes sociales, ya que muchos entendieron que esa era la opinión de la colaboradora sobre Quintana.

Unos días después, la comunicadora lo desmintió en 'Formula TV': "Yo con Ana Rosa muy bien. Es que eso no fue así. Yo ya lo hablé con ella, y eso iba para otra persona". "Con Ana Rosa, 100% perfecto. 9 años trabajando con ella", reconocía la Princesa del Pueblo. "Ana Rosa en mi vida es importante porque la recuerdo con mucho cariño y conmigo se portó 100% bien y yo sé que ella me quiere mucho", aseguraba, dejando claro la buena relación que mantiene con la popular presentadora de Telecinco.

"Yo lo he hablado con ella, pero no te voy a decir qué es lo que hemos hablado. Ella está conmigo y yo con ella", zanjaba, durante la presentación de sus nuevos productos de Sabores de la Esteban, dejando claro que fue un malentendido que ya ha aclarado con su compañera de cadena.