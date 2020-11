La mentira de Isabel Pantoja a Kiko Rivera sobre Paquirri y Cantora que ha dinamitado su relación para siempre

La 'guerra familiar' entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja protagonizado este viernes uno de sus capítulos más intensos. El hijo de la tonadillera y de Paquirri se ha sentado en el plató de Telecinco, en un especial presentado por Jorge Javier Vázquez llamado 'Cantora, la herencia envenenada', para dar muchas claves referente a la herencia de su padre con muchas pruebas, con las que ha querido avalar una serie de préstamos, hipotecas, cargos y embargos. Con estos documentos, Paquirrín ha querido dejar claro que su madre hizo y deshizo a su antojo la herencia del torero tras su fallecimiento.

En este sentido, el artista ha señalado la fecha del pasado 2 de agosto como momento clave en el que se produjo un importante giro de los acontecimientos: "Es el día que me enteré de esto, para mí fue decepcionante. Todo aquel que sea padre podrá entender el sentimiento que tengo como hijo. Mi madre tiene un problema con el dinero. A la vista está".

Kiko Rivera desvela la mentira de Pantoja

En este momento, Kiko Rivera parecía no estar dispuesto a desvelar la mecha que hizo que estallara su relación con Isabel Pantoja, pero al final lo ha hecho, ya que la información ha llegado al teléfono de Jorge Javier Vázquez. El marido de Irene Rosales ha explicado que encontró la habitación de Paquirri, que solía estar cerrada, abierta en Cantora después de una importante discusión, y allí se encontraban todas sus pertenencias. Durante los últimos años, se corrió la voz con la teoría de que un robo en cantora había hecho desaparecer todos los enseres del torero, pero Kiko Rivera dio con ellos el pasado verano y cuando lo hizo entró en "estado de shock". Isabel Pantoja denunció un robo en Cantora pocos días después de que un juez obligase a la tonadillera a entregar los objetos personales del torero a sus hijos mayores, Francisco y Cayetano.

"Toda mi vida he pensado que allí no había nada. Cuando he entrado no había nada. El momento en el que me he enterado se lo he comunicado a mis hermanos". Tras esta afirmación, Kiko Rivera ha explicado que habló primero con Cayetano y después con Francisco y que cuando se lo comentó, ellos dijeron que ya lo sabían. "Me siento engañado desde el momento en el que mi padre se fue. Lamento que las cosas hayan sido así. No me he enterado hasta ese día. La historia es así, al menos la mía".

Sobre este asunto, Kiko Rivera ha reconocido que el descubrimiento le llegó a cambiar la vida: "No quiero olvidar. Tengo un dolor inmerso que a final de cuentas no deja de ser mi madre por muchas cosas que haya hecho. Estoy destrozado. Ahora, ya sabéis el detonante de todo esto. No quería contarlo. Sigo sin tener fuerzas para decirlo. La gente puede pensar este chaval es tonto, pero yo las veces que había entrado no había nada. Hay que respetar la voluntad de los difuntos, esto no puede suceder en ninguna familia".

Tras las declaraciones de Kiko Rivera, su hermano Francisco Rivera intervenía por teléfono para darle su apoyo después de la denuncia pública que había hecho contra Isabel Pantoja: "Siento muchísimo el dolor por el que estás pasando. Estamos contigo. Estás siendo muy valiente. Te agradezco que esté ahí dando la cara. Yo sé esto desde hace mucho tiempo. A mí no me estáis contando nada nuevo. Yo lo he sufrido y lo he hecho en silencio. Papá estaría muy orgulloso de lo que estás haciendo". Ha explicado el diestro con la voz entrecortada.

El deejay también ha aprovechado el momento para querer lanzar una pregunta a su madre por las recomendaciones que le ha dado durante su infancia contra la familia Rivera: "¿Mamá, por qué has hecho esto? ¿Cuál es el motivo? Tú me has criado a mí haciéndome pensar que todo lo que se apellidaba Rivera no era uno. Yo te he creído. Siempre he pensado que mi abuelo no me quería, que mis tíos tampoco y mis hermanos no querían verme. Es muy triste porque no sé cómo se puede recuperar ese tiempo".

Kiko Rivera también ha tenido la oportunidad de escuchar por primera vez las grabaciones de su abuelo, el fallecido Antonio Rivera, en las que se pronunciaba sobre la conducta de Isabel Pantoja: "A mí lo que me fastidia es que le han echado mucha tierra al chiquitito, yo creo que le han perjudicado mucho para el día en que él sea un hombre".

Los papeles que muestran la deuda de Isabel Pantoja

El deejay se ha presentado en el plató de Telecinco con varios documentados fechados en el año 1986, en los que quedan reflejados que Isabel Pantoja creó una entidad llamada 'Cantora S.A' para pedir una hipoteca de 50 millones de pesetas pese a que la finca todavía no pertenecía a nadie porque no se había repartido, aunque Paquirri dejó la finca a su hijo Kiko: "Mi madre en ese momento estaba pidiendo dinero poniendo como aval un bien que no era suyo, algo que moralmente es muy reprobable hacérselo a un hijo".

Kiko Rivera ataca brutalmente a su madre: "Me ha engañado y robado, ha antepuesto el dinero a sus hijos" #CantoraLaHerenciaEnvenenadahttps://t.co/aUQHeRgYF7 — Telecinco (@telecincoes) November 13, 2020

Pero los intereses económicos de la tonadillera no quedaron ahí, y en el año 1988 pidió otros 35 millones de pesetas volviendo a poner la finca como aval. Por último en el año 2002, cuando Kiko ya era mayor de edad, la artista volvió a rehipotecar Cantora por un valor de 2 millones 700 mil euros: "Mi madre me ha tenido hipotecado desde que tengo dos años. Aunque yo no soy deudor, mi madre ha estado beneficiándose de un bien que era mío, una finca que cuando mi padre murió era un conjunto de 9 fincas y de las que ahora solo hay 6, ¿dónde están las otras tres?"

El hijo de Isabel Pantoja ha dado también otros muchos titulares, como que en el año 2015 firmó un papel, a petición de su tío Agustín, para ayudar a su madre con el tema del cáncer o que ha padecido el complejo de Edipo y ha llegado a estar obsesionado con la artista.

Paquirri, Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Por último, Kiko Rivera ha anunciado posibles acciones legales contra su madre, con la que ha roto relaciones de forma definitiva: "Lo único que mi madre ya puede hacer es que esto se pare públicamente si me llama y se sienta delante de mí con mis abogados, pero internamente esto no se puede parar. Me da igual que mi madre me perdone o no, en quien pienso es en mi padre, que su voluntad no se ha cumplido. Mi madre ha antepuesto el dinero a sus hijos y no me he dado cuenta hasta que he leído estos papeles que sigo sin asimilar, y voy a tardar mucho en asimilarlo".

