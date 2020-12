Mario Vaquerizo, sin pelos en la lengua en 'Tu cara me suena': "No creo en la izquierda"

Uno de los cantantes más singulares de la música pop española, Mario Vaquerizo, ha hecho en la última gala de 'Tu cara me suena' un comentario que ha dejado entrever sus ideas políticas. El polémico momento ha pasado desapercibido por muchos espectadores, ya que ha tenido lugar justo después de la actuación que el cantante ha hecho. Este domingo tenía que imitar a Charo Baeza.

Su actuación ha hecho que el público de ‘Tu cara me suena’ cantase junto a él. Mario ha conquistado enfundado en un precioso traje de luces con esta canción que ha marcado muchas generaciones en nuestro país. En concreto, la canción que ha interpretado Mario este domingo en el programa ha sido 'Borriquito', una canción que habla, en gran medida, de la historia de nuestro país.

Aplaudido encima y debajo del escenario

El cantante, y también actor, Mario Vaquerizo, se ha mostrado exhausto con la actuación que ha hecho esta semana. Él deseaba actuar a Charo Baeza por la historia que esconde la canción. El éxito ha sido tal, que el jurado le ha otorgado nada más y nada menos que 35 puntos.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para desmarcar a Cristina Ramos, quien ha vuelto a triunfar en la recta final de octava edición de 'Tu cara me suena'. Después de estar a las puertas la semana pasada, la cantante ha logrado la victoria en la gala 14 del talent de Antena 3 después de realizar una buena imitación de Shirley Bassey con 'I am what I am'

El comentario que desvela la ideología de Vaquerizo

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos de Mario Vaquerizo este domingo ha venido tras la actuación que ha hecho. En concreto, en un juego que ha protagonizado con miembros del jurado. El juego consistía en intentar dar en la diana a ciegas.

Es en este momento cuando el cantante ha hecho un comentario que ha tenido una doble dirección. Parte del jurado le estaba diciendo que tenía que dar un paso adelante, otro detrás, otro a la derecha... pero, cuando han pronunciado la palabra izquierda, Vaquerizo ha dicho lo siguiente."No, a la izquierda no, no creo en la izquierda", ha dicho, lo que ha provocado la risa del cantante.

