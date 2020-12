Terelu revela el enfado de María Teresa Campos por ocultarle su aparición en 'Mask Singer': "Está mosqueada"

La noche del miércoles, Terelu Campos acaparó el prime time e inundó las redes sociales con su nombre. Esto se debe a que la colaboradora de Telecinco desveló su participación en 'Mask Singer' cuando se quitó el disfraz de cerda y se convirtió en la sexta máscara en destapar su identidad en el espacio.

La participación de Campos en el formato de Antena 3 ha sido una sorpresa para todos, dado que nadie se imaginaba que pudiese participar en un programa de la competencia. "Telecinco debe estar rabiando por lo de Terelu", "En Telecinco flipando con la cerdada de Terelu en la competencia" o "Bravo Terelu demostrando que hay vida, trabajo y alegría más allá de Telecinco y Sálvame", decían algunos.

Terelu vestida de Cerdita en #MaskSinger imitando a Lola Bunny (@lolaindigomusic) directamente pasa al top 10 de momentazos en la historia de la tv en España #MaskSinger6pic.twitter.com/ElsRx5nBHq — CANARION ���� (@ElCanarionasooo) December 10, 2020

Telecinco preparando el programa sálvame de 8 horas hablando de Terelu #MaskSinger6pic.twitter.com/t3uhIPOtHi — Luis Angel Castro (@Ljkond83) December 10, 2020

No obstante, su aparición en el programa presentado por Arturo Valls ha sido muy aplaudida, dado que muchos consideran que ha jugado muy bien y que es uno de los fichajes más sorprendentes hasta el momento. Lo que también piensan los investigadores, los que se llevaron las manos a la cabeza al descubrir quien se encontraba bajo la máscara.

Nadie podía imaginarse que la hija de María Teresa Campos estaría dándolo todo en un espacio de Atresmedia, por lo que, a excepción de Vanesa Martín, quien acertó, el resto apostaron que se trataba de Bárbara Rey.

Ante el revuelo, Valls ha hecho una breve entrevista a Campos para preguntarle por su experiencia bajo el disfraz. "La experiencia ha sido increíble. Yo llevo más de 30 años en la televisión y puedes dedicarte a ella y pensar que ya nada te va a sorprender con nada, pero hacer una cosa así ha sido un reto", ha comenzado diciendo.

"No me fío de ella"

Asimismo, el presentador se interesó por cómo se había tomado su familia la noticia y si alguien lo sabía durante la grabación."No lo sabe nadie nada más que mi hermana, exclusivamente", ha asegurado Terelu. "Mi madre no lo sabe y está que fuma en pipa. 'Eso que estás haciendo que tú sabrás que es…', me dice molesta. 'Esto de que yo no pueda enterarme', me decía. '¿Pero por qué no puedes darme alguna pista o algo?' Pues porque no mamá", ha confesado sobre cómo consiguió esconderle el secreto a su madre.

"Ella es la que está más mosqueada", ha confesado la colaboradora. "Como si llegaba a la semifinal tenía que enviar un objeto. Ella se hizo un lío y, de pronto, me mandaba fotos mías de pequeña, y me decía, 'por si te sirve para ese secretismo que llevas…'", ha recordado entre risas.

"Mi madre no entendía que no se lo contase, pero es que no me fío de ella porque de repente se lo cuenta a cualquiera y me pillan. Y mi hija lo mismo", ha concluido la presentadora.