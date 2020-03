'Me Resbala' vuelve entre halagos y también entre críticas por su hora de emisión

'Me Resbala' ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande. A los pocos minutos de su estreno, las redes convertían al programa en trending topic y los comentarios eran de lo más positivo después de tres años de asuencia en las pantallas.

Antena 3 estrenaba la quinta temporada con Arturo Valls otra vez al mando y con Edu Soto, Carlos Latre, Silvia Abril, Anabel Alonso, Santiago Segura, Toni Acosta y Mario Vaquerizo formando la plantilla del primer programa.

Pues nada Paco, que me he apuntado a clases de inglés https://t.co/i5Ie2SRa88 #MeResbala pic.twitter.com/vhP2qjLYWW — Me Resbala (@meresbala) March 2, 2020

Nuevas pruebas y las de siempre

En esta ocasión se pudo disfrutar de las pruebas de siempre como el 'Alfabody', 'Palabras corrientes', 'Te dance queen' o 'Transmisión imposible'. También hubo novedades con tres pruebas nuevas 'La Hamburguesa Prometida', 'Vibra la Gente' y, sobre todo, 'Bocabulabios', una prueba donde Mario Vaquerizo regaló el momento de la noche y del que no tardaron de correr memes por todas las redes sociales.

Esta prueba consistía en que los participantes tenían que ponerse en la boca un artilugio denominado 'retrator labial' que se utiliza en la odontología y que hacen muy complicada la comunicación. En esta prueba una persona se pone este artilugio en la boca e intenta decir una palabra, la otra persona debe adivinar de que palabra se trata. A pesar de lo sencillo de la prueba parece que Vaquerizo no entendió del todo de que iba la prueba.

Muriendo con que Mario no se haya enterado de la prueba https://t.co/i5Ie2SRa88 #MeResbala pic.twitter.com/5fHQ6Gyn4T — Me Resbala (@meresbala) March 2, 2020

El marido de Alaska pensó que la prueba se trataba de dar pistas y que su compañero adivinase una palabra, por eso cuando le tocaba decir la palabra 'brasileño', él se puso a exclamar "¡Río!, ¡Río!" provocando la risa entre sus compañeros y los espectadores que llenaban tuiter de comentarios alabando la participación del Vaquerizo.

He llorado con Mario Vaquerizo���� #MeResbala — rakel (@rake16) March 2, 2020

Llorando de la risa con #MeResbala Mario Vaquerizo un crack con el Bocabulabio! — Arrieros ��CPC (@CaRuVaJi) March 2, 2020

El público abrazó con las manos abiertas el regreso del programa

Tras tres años fuera de antena, el programa presentado por Arturo Valls fue recibido con los brazos abiertos por parte de los espectadores recibiendo comentarios del tipo: "Se echaba de menos un programa así"

Hoy vuelve uno de los pocos programas que merecen la pena ver siempre #MeResbala

Humor del bueno con los mejores cómicos y con pruebas superdivertidas

No faltéis tanto tiempo otra vez por favor @meresbala — Javi Méndez (@JaviMendez96) March 2, 2020

Que alegría que vuelva este programa, sin ninguna duda uno de los programas que mas me han hecho reír, por no decir el único, QUE NO ACABE NUNCA PORFAVOR!!!!!������#MeResbala #buenamaneradeacabarunlunes #antena3 #comedia pic.twitter.com/UbjB9RdNZf — sam✨ (@sssaaam22) March 2, 2020

#MeResbala es uno de los putos mejores programas de comedia que existen. Es que menuda fantasía, me duele la cara de reírme tanto--. — ❝ nicsu. �� (@sandikkake) March 2, 2020

Veo que ha vuelto @meresbala. Si has tenido un mal día, éste te lo mejorará al menos por una hora con dosis de humor.



Buena noticia su regreso. #MeResbala — Antonio (@CG_Antonio) March 2, 2020

Y despues de varios meses viendo tanta basura en algunos programas, llega me resbala de nuevo. Un programa sano y que te saca risas y carcajadas a mil.

Gracias! Jamás me cansaré de este programa❤#MeResbala — Lannister������������⌨���� (@lannister2495) March 2, 2020

Críticas por el día y la hora elegidos para el programa

Pero no todo fue de color de rosa en este estreno, ya que hubo muchas quejas por el día elegido para la emisión y por la hora de comienzo del programa. 'Me Resbala' venía emitiéndose los viernes y empezando alrededor de las 22:00 horas. Para esta nueva edición, Antena 3 ha decidido poner el programa los lunes después de 'El Hormiguero', lo que ha provocado que el inicio del programa se retrase en el mejor de los casos su inicio hasta las 22:45, algo que no ha sentado del todo bien, ya que mucha gente no ha podido ver gran parte del programa al ser el martes día laboral.

Pues no vamos a ver Me Resbala gracias a la hora :) — Catorce Infinito (@teresacr08) March 2, 2020

@antena3com DE VERDAD QUE ME RESBALA ES A LAS 11 DE LA NOCHE UN LUNES ?? NO CREEN QUE SE PASAN UN POCO??? Un programa que pueden ver los niños a esa hora? Estoy harta de no poder ver los mejores programas de tv por la mierda de horario que tienen. SENSATEZ YA — laura blanco barrera (@labla13) March 1, 2020

Me gusta Me Resbala, pero es un programa para ver en familis y con niños y por tanto es inconcebible con que se emita un Lunes a las 23H. #meresbala — Aitor. (@Aitor94FCB) March 2, 2020