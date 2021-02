Piqueras revela por primera vez el motivo por el que se enfrentó en el pasado a Antonio García Ferreras

Pedro Piqueras y Antonio García Ferreras son ahora rivales. Piqueras está al frente del informativo de la noche en Telecinco y García Ferreras es desde 2014 director de LaSexta y presentador del programa "Al rojo vivo". Los dos son periodistas reputados y con notable fama. Y los dos quieren a los mejores en su equipo.

Este deseo es el que hizo que en el pasado Piqueras y Ferreras compitieran por un fichaje. Concretamente, el de Sara Carbonero. Lo ha contado el propio Piqueras en una charla junto a Sara en el programa que la periodista presenta en Radio Marca. Carbonero ha querido contar en su espacio con el que fue su jefe durante muchos años en Telecinco. A lo largo de la conversación, los dos se han regalado numerosos halagos. Ambos mantienen una gran complicidad fruto de los años trabajando codo con codo. Y eso se ha notado de forma indudable en la entrevista. “Es muy buena chica, muy tímida, es buena persona, muy amiga de sus amigos y una mujer muy valiente. Le ha echado muchos arrestos a la vida por ser muy conocida y a otras cosas que sabemos y que han salido bien”, ha contado Piqueras sobre ella. Carbonero ha recordado que se echó a llorar cuando le vio en una fiesta de cumpleaños que Iker Casillas le organizó a Sara en Oporto. “De repente vi a Pedro entre toda la gente y me rompí. Empecé a llorar, nos dimos un abrazo”, ha contado ella muy emocionada.

Piqueras, que no acostumbra a dar muchas entrevistas, se ha sentido muy a gusto con Carbonero e incluso ha desvelado lo difícil que fue para él convencerla para 'aterrizar' en Telecinco. “La veía porque a la hora que yo hacía el informativo aparecía una mujer bellísima en laSexta. Le comenté a mi mujer que me gustaba esa chica y que escuchara su voz. Entonces dijimos es buenísima, guapísima”, ha comentado Pedro Piqueras. Pero no fue fácil para él ficharla. Un gran obstáculo se interpuso: Antonio García Ferreras. “Sabía que en cuanto saliera a Telecinco iba a ser la bomba, pero me costó porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino”, ha contado Piqueras por primera vez.

LA CENA DE SARA CARBONERO CON VASILE

Además, el presentador de informativos ha contado que Vasile tampoco estaba muy convencido del fichaje de Sara. "Le dije: 'Mira Paolo, vamos a cenar con Sara'”. Una cena en la que Vasile y Sara se conocieron y en la que él dijo que era la mujer más bella que había visto "fuera de Italia”. Su profesionalidad hizo que Paolo acabara ofreciendo una oferta mucho mejor que la que Piqueras había hecho. Y así fue como Sara Carbonero aterrizó en Telecinco y se convirtió en la periodista deportiva más famosa de la televisión. Un momento muy bonito que ambos, años después, han querido recordar sin olvidar la gran amistad que les une. Algo que nunca se romperá aunque ya no sigan trabajando juntos en el mismo informativo.

