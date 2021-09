Piqueras preocupa a sus seguidores al volver a sufrir un percance en pleno informativo en Telecinco

Estos últimos días, Pedro Piqueras ha revolucionado las redes sociales. Esto se debe a que, el pasado martes, el presentador del Informativo de Telecinco en su edición nocturna sufrió un pequeño percance que no pasó desapercibido para parte de la audiencia, que no dudó en compartir esta anécdota de forma inmediata, a través de Twitter.

El reconocido presentador de 'Informativos Telecinco', uno de los más emblemáticos de nuestra televisión, ha ido creando con el paso de los años un estilo propio a la hora de ponerse delante de las cámaras, en el que la tranquilidad y el sosiego forman parte de su carta de presentación. Esto le ha llevado a protagonizar un llamativo momento en pleno directo.

Este momento se dio cuando, tras terminar una crónica, Piqueras no se percató de que la luz roja se había encendido para que él siguiente conduciendo los informativos. Fue entonces cuando se vio al presentador con la cabeza agachada y los ojos cerrados, aparentemente distraído al no darse cuenta que volvía a ser su turno.

Durante unos segundos, el silencio se apoderó de la señal de Telecinco, mientras Piqueras se mantenía ausente. Ante la inacción del periodista, se pudo escuchar como, desde el control de realización de los informativos y a través del pinganillo, avisaban al comunicador de que estaba en el aire. La reacción del equipo fue tal que sus advertencias se llegaron a escuchar en el plató, incluso se pudo oír "Pedro" en tres ocasiones.





Tal era el silencio que había en plató, que el micrófono de Piqueras, situado en su pecho, ha captado la voz del editor. Rápidamente, Piqueras reaccionó y continuó al frente de los informativos con total normalidad, como si el despiste no se hubiese producido. Esto ha vuelto a suceder la noche del miércoles.

Al volver del parón publicitario, Telecinco volvía a tener como protagonista a Piqueras. Entonces, el presentador volvía a aparecer en pantalla con la cabeza gacha y los ojos cerrados. Sin embargo, esta vez, se dio cuenta rápidamente y reaccionó de manera inmediata. "Terminamos", decía, de repente, tras volver a dirigir la mirada a cámara para, acto seguido, despedir los informativos.

Sus reacciones ante los pasos de 'Sálvame'

De la misma manera, en estos últimos meses, el popular periodista también ha acaparado la atención por los llamativos pasos de los colaboradores de 'Sálvame' a los informativos, ya que sus reacciones ante lo que se veía en el programa presentado por Paz Padilla resultaron ser muy divertidas para los espectadores. De esto hablaba el propio presentador en el nuevo programa de Cuatro, 'Los teloneros'.

"Es complicado porque, a veces, no sabes que cara poner. Realmente, lo que hago es quedarme con la cara que tengo en ese momento, quedarme quieto, que no se me note nada...", explicaba Piqueras sobre cómo intenta reaccionar en este tipo de situaciones. "¿Qué cara pongo? Poneos en mi lugar... Ellas estaban bailando y no paraban de bailar y yo tenía que entrar. Además, creo que tenía una noticia de muertos de covid... No hice nada, realmente, no es que haga un gesto malvado hacía ellos, es cara de: 'a ver si me dan paso de una vez'", confesaba.

