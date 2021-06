Pillada de Joaquín Prat a Rocío Flores: así desmonta uno de sus ataques a su madre

La relación entre Rocío Carrasco y su hija no parece estar en vías de solución. En su reaparición de ayer en el programa "Rocío: Contar la verdad para seguir viva", la hija de la Jurado dejó claro el gran vacío que existe entre ambas y su nulo entendimiento. "Me transmite, para mi desgracia, que es la misma persona que era el 27 de julio de 2012. Muy a mi pesar", dijo Rocío aludiendo al día en que fue agredida por su hija.

Lo cierto es que Rocío Flores tampoco está dispuesta a solucionar el problema con su madre. La joven acudió una semana más a ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar ‘Supervivientes’ y una vez más se ha visto envuelta en polémica. Ella es una de las personas que dan la cara públicamente por Olga Moreno, la mujer de su padre, y cada vez la tarea es más complicada. La emisión del documental de su madre Rocío Carrasco ha puesto todo patas arriba y Olga ni se imagina lo que está por venir, pero mientras tanto es Rocío hija la que está haciendo frente a todo desde España.

Los compañeros del programa de Ana Rosa comenzaron defendiéndola, pero poco a poco se han empezado a ver las diferencias. Este ha sido el caso de Joaquín Prat, que no ha dudado en ponerle los puntos sobre las íes cuando creía que estaba mintiendo o contando una verdad a medias sobre su bautizo, uno de los días más importantes de su vida y en el que no estuvo presente su madre.

Joaquín Prat se enfrenta a Rocío Flores

Olga Moreno ha asegurado en ‘Supervivientes’ que cuando vuelva a España una de las primeras cosas que quiere hacer es bautizar a su hija Lola y a su niño David Flores, unas declaraciones que han indignado a Joaquín Prat, que no ha dudado en expresar su opinión al respecto. "Decir al 'niño quiero bautizarle' y dar el nombre de todos los padrinos me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables", ha dicho sin pelos en la lengua, dejando atónita a Rocio Flores, que rápidamente le ha preguntado por qué decía eso.

"Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?", le ha respondido. Pero Rocío, muy enfadada, le ha respondido muy tajante: "Bueno, te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ella lo sabía y estoy cansada de declaraciones de ese tipo", ha asegurado la hija de Antonio David. Pero la cosa ha ido a más cuando le ha preguntado si cuando ella se bautizó con 15 años, mismo día en que también hizo la comunión y la confirmación, vivía ya con su padre o todavía estaba en casa de su madre y Fidel Albiac. No me acuerdo, lo hice en cuarto de la ESO, creo que todavía estaba con uno y con el otro, no me hagas mucho caso".

Rocío Flores es clara: "Estoy cansada, yo me bauticé con 15 años y mi madre allí no apareció" #AR2Jhttps://t.co/4T7RKuJPZI — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 2, 2021

El zasca de Joaquín Prat a Rocío Flores

"A ver, Rocío, con todos los respetos, tienes que recordarlo. Tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y Fidel la mitad del mes", le ha espetado Joaquín Prat a Rocío Flores cuando le ha dicho que no se acordaba si estaba ya viviendo en casa de su padre cuando se bautizó a los 15 años. "Pues yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero si quieres que te lo confirme, te lo miro y te lo confirmo mañana mismo o esta tarde", ha respondido ella visiblemente molesta por su contestación. "No, no, esto no se trata de un interrogatorio, pero me llama la atención que no recuerdes que en ese momento estabas o no estabas ya con tu madre o si había o no sucedido lo que sucedió con tu madre", le ha dicho.