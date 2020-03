Pilar Rubio encoge el pecho de los espectadores de 'El Hormiguero' tras caerse embarazada en el programa

Pilar Rubio se encuentra atravesanado el segundo trimestre de su cuarto embarazo. La reportera y modelo lleva unos años creando una familia a junto a Sergio Ramos y espera a su cuarto bebé después de Alejandro, Marco y Sergio Ramos Jr. A pesar de este circunstancia, Rubio continua asistiendo semanalmente a su cita con 'El Hormiguero', programa donde es colaboradora desde 2014.

Sin embargo, por su situación física, Pilar ha tenido que reconvertir su papel en el programa para poder adaptarse a este embarazo. Antes del anuncio del mismo, Pilar realizaba una sección donde realizaba retos que en muchas ocasiones conllevaban algún tipo de esfuerzo, y porque no decirlo, de riesgo físico.

Ahora, para evitar estos riesgos, Pilar ha centrado estas apariciones en retos de memoria, de billar o le ha dado más cancha a su sección de estilismos.

.@PilarRubio_ nos demuestra que la moda de los 80 vuelve a ser tendencia #LeoHarlemEH pic.twitter.com/KQEDU14qpb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2020

La caída de Pilar Rubio que queda en susto

Toda esta entrega en el programa de Pablo Motos podía haber costado un susto importante a Pilar Rubio, un susto que hubiera dado mucho que hablar.

Todo ocurría al comienzo del programa, como siempre, Pablo Motos y varios colaboradores del programa realizaban la tradicional coreografía con la canción de Earth, Wind & Fire 'September'. Como siempre que acude al programa Rubio aparecía formando parte de este equipo de baile.

Atabiada con unos tacones bastantes altos, la que fuese reportera de 'Sé lo que hicistéis', intentaba seguir el ritmo de sus compañeros. Pronto daría muestras de dificultades, ya primer esta al borde de caer pero consigue mantenerse en pie, y más tarde, tras un salto, caía de espaldas tras torcerse el tobillo.

Así ha sido la caída de Pilar Rubio en su entrada a 'El Hormiguero'. Suerte que todo ha quedado en un sus #PiedrahitaEH pic.twitter.com/0SPmc6h9iC — Alonso Gomalar (@AlonsoGomalar) March 10, 2020

El compañero que está a su lado intenta ayudarla a incorporarse en medio de la preocupación. Mientras tanto Motos, y las personas que componen la fila de delante no se dan cuenta hasta que el baile les obliga a darse la vuelta y se encuentran con Pilar en el suelo. Ante la situación el baile se para, pero Rubio quiso restar preocupación al asunto haciendo como que bailaba desde el suelo y más tarde levantándose del suelo y señalándose a los tacones como los culpables de esta caída.

Pilar continuó con normalidad el resto del programa

A pesar de esta caída, Pilar no hizo miedo y quiso continuar en el programa y presentar su sección, una sección donde hacía un homenaje a los looks de los años 80, para la que vestía un pelo muy rizado y una camisa ancha que no permitía apreciar su barriga de embarazada.

"Yo quería hacer hoy mi baile pero me da cosa", decía Rubio antes de empezar su sección. Finalmente Pilar sobre esos 'traicioneros' tacones realizaba sin ningún tipo de dificultad un baile no apto para 'torpes' sobre tacones. "Me he resbalado, qué le voy a hacer...", afirmaba sobre su caída al comienzo del programa.

También admitió que no terminaba de acostumbrarse al nuevo estado de su cuerpo, lo que le hacía cometer errores como esta caída: "Me ha cambiado el punto de equilibrio -por el crecimiento de su vientre-, y no lo asumo".