La perversa pregunta que Iglesias evitó responder sobre Irene Montero

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha estado este martes en el 'El Hormiguero' haciendo precampaña de cara a las próximas elecciones del 28 de abril.

Iglesias tuvo que responder las preguntas de Pablo Motos, presentador del programa. Algunas eran más 'pasajeras' y con otras se le borraba la sonrisa de la cara. Ambos han protagonizado una entrevista muy política que ha terminado con un tenso choque dialéctico por una pregunta sobre el chalé que el político ha comprado junto a Irene Montero en Galapagar (Madrid).

“Si pudieras viajar en el tiempo, ¿volverías a comprarte el chalet?”. Así de tajante preguntaba Motos a lo que Iglesias defendía su decisión con 'uñas y dientes'. Inmediatamente el presentador le respondía con algo que el de Podemos no esperaba: “Pero te hablo del peaje político. Es haber criticado a la casta y ahora ser tú la casta”.

Entonces, Iglesias cambió su rostro para contestar afirmando rotundamente: “Yo no soy casta. Yo me he endeudado 30 años y pago mi casa con mi dinero. Casta es quien roba, casta es quien está en los Consejos de Administración”.

Muy bien Pablo Motos preguntando a @Pablo_Iglesias_ por el chalé.



No es criticable comprarte un chalé si lo pagas d tu bolsillo.



Sí es criticable decir q los politicos q viven en chalets se alejan del pueblo (y son casta) o decir q nunca te irias de tu barrio.#PabloIglesiasEH pic.twitter.com/5xyhONIlBS — Gundi (@Gundisalvo5) 27 de marzo de 2019

Terminaban las preguntas de Pablo Motos y llegó el momento de “jugar” con las hormigas. Era el turno de Trancas y Barrancas que hicieron con una ficticia rueda de prensa a la que llamaron 'Rueda de prensa ibérica'.

Aquí se mostró Iglesias más relajado con un semblante más amable. Lo que tampoco esperaba es que las hormigas le iban a poner en apuros. Hubo un par de preguntas, que no le hicieron gracia al líder de Podemos, y que aludió a “Pasapalabra” para no contestarlas.

“¿Utiliza usted algún mote cariñoso para referirse a Irene Montero? En plan 'cariño', 'gordi', 'mami'...”, le preguntaban. “Pasapalabra”, respondió. “Hay un mote secreto”, replicaron las hormigas.

“¿Ha cambiado usted de agujero en el cinturón?”. “Pasapalabra”, volvió a responder, aunque anteriormente había comentado sobre la moda del supermercado Alcampo, donde se filtró que se compraba las camisas.

“Sigo teniendo la misma ropa, me regañan mucho por eso. Dicen que debería cambiar de fondo de armario porque a demás dicen que estoy engordando. El otro día escuché a una señora del PP, una que va por Barcelona, que es aristócrata. Dijo: ‘Veo a Pablo Iglesias viejo y fondón’. Ya le falta decirme que soy feo y tengo los dientes torcidos. Elegancia aristocrática”, puntualizó.



El paso de Pablo Iglesias por 'El Hormiguero' fue desastroso para el programa de Antena 3. El espacio que conduce Pablo Motos obtuvo este martes el peor share de todo el mes de marzo con la visita del líder de Podemos y el segundo peor dato numérico de audiencia. La entrevista de Iglesias fue seguida solo por 2.435.000 espectadores y un 12,5% de share. Un registro lejos de los buenos resultados que promedia el programa.