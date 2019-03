El fin de la estrella mediática: Iglesias lleva a 'El hormiguero' a uno de sus peores datos de audiencia

El paso de Pablo Iglesias por 'El Hormiguero' fue desastroso para el programa de Antena 3. El espacio que conduce Pablo Motos obtuvo este martes el peor share de todo el mes de marzo con la visita del líder de Podemos y el segundo peor dato numérico de audiencia. La entrevista de Iglesias fue seguida solo por 2.435.000 espectadores y un 12,5% de share. Un registro lejos de los buenos resultados que promedia el programa. La entrevista a Amaia Salamanca y Javier Rey obtuvo, por ejemplo, el día anterior 400.000 espectadores más y 2,5% más de share. La visita de David Harbour el martes de la semana anterior, la misma diferencia. Sólo Carmen Maura obtuvo peor dato total de audiencia el jueves 14 de marzo, aunque en share sí superó al líder de Podemos.

Iglesias, que forjó su camino a la política convirtiéndose en estrella de las tertulias televisivas y acaparando audiencias millonarias, ya no tiene el tirón de antes. Sumergido en una profunda crisis interna de partido, la audiencia ya no ama a Iglesias. El caso de 'El Hormiguero' no es el único: El informativo de Piqueras en Telecinco perdió más de medio millón de espectadores el pasado lunes durante la entrevista a Iglesias.

DATOS DE AUDIENCIA DE 'EL HORMIGUERO' EN MARZO

26/03/2019 VISITA DE PABLO IGLESIAS 2.435.000 / 12.5% share

25/03/2019 AMAIA SALAMANCA Y JAVIER REY 2.834.000 / 15%

21/03/2019 ANA PELETEIRO 2.692.000 / 14.8%

20/03/2019 LEIVA 2.719.000 / 14.7%

19/03/2019 DAVID HARBOUR 2.825.000 / 15.7%

18/03/2019 EVA GONZALEZ 616.000 / 14.5%

14/03/2019 ANTONIO BANDERAS 2.604.000 / 14.5%

13/03/2019 MARIA LEON-JON PLAZAOLA 2.593.000 / 14.1%

12/03/2019 CARMEN MAURA 2.386.000 / 12.9%

11/03/2019 DANI ROVIRA E INGRID GARCIA JONSSON 2.732.000 / 14.8%

07/03/2019 ANA TORROJA 2.476.000 / 13.5%

06/03/2019 LOS JAVIS 2.679.000 / 14.5%

05/03/2019 BEN AFFLECK Y OSCAR ISAAC 2.670.000 / 14.4%

04/03/2019 HUGO SILVA Y NATHALIE POZA2.704.000 / 14.7%