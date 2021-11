El ídolo de Iker Jiménez se desvincula públicamente del presentador de Cuarto Milenio: "Ninguna relación"

Iker Jiménez es uno de los presentadores televisivos más importantes y reconocidos de nuestro país en el campo del estudio y el análisis de épocas pasadas. Su éxito en televisión gracias a programas como 'Cuarto Milenio' y los realizados en los últimos meses a causa del coronavirus le han llevado a cosechar el reconocimiento de la audiencia y de los seguidores que le siguen fielmente en redes sociales.

Además, Iker Jiménez se ha adaptado a la perfección a los nuevos lenguajes digitales, desarrollando también varias iniciativas en YouTube motivadas sobre todo por los duros meses que los españoles tuvieron que estar en confinamiento por culpa de la pandemia.

Un profesor presume de la chuleta con la que sus alumnas han copiado: "Artistas" El docente reconoce que no las pilló y que tuvo que ser el profesor de repaso quien descubriera la trampa COPE CórdobaCórdoba 16 nov 2021 - 18:29

En más de una ocasión, Iker Jiménez se ha mostrado seguidor de muchos autores y expertos, que le han ayudado a formarse como periodista y como comunicador en un estilo poco habitual en nuestro país. En este sentido, una de las personas que ha tenido mucha culpa de este aprendizaje ha sido el periodista e investigador J.J. Benítez, que ha sido protagonista en más de una ocasión de publicaciones y dedicatorias de Iker Jiménez en su propia programa de televisión y también a través de las redes sociales.

Uno de los ídolos de Iker Jiménez

El pasado mes de octubre, más concretamente el día 9, Iker Jiménez compartía con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter que Benítez le había confesado algo hace más de tres décadas, y que eso acabó por cumplirse. "Hace 35 años JJ Benítez me dijo algo. Y se cumplió. Yo tenía 12".

Hace 35 años JJ Benítez me dijo algo.

Y se cumplió.

Yo tenía 12.#Algo4pic.twitter.com/5DRL2KOZqa — Iker Jiménez (@navedelmisterio) October 9, 2021

Iker Jiménez se ha declarado siempre fan de la obra y la investigación de Benítez. Una anécdota que contó en mitad del programa es que se ha mudado de casa en más de una ocasión, y que él no consideraba que la casa nueva era su verdadero hogar hasta que no tenía en las estanterías algunos de los libros más conocidos de J.J. Benítez.

"Sin este libro en concreto yo no estaría ahora ni hablando al público, mi vida hubiera sido otra", explicaba el presentador de Mediaset al referirse a la bora '100.00 kilómetros tras los OVNIS'. Incluso, Iker Jiménez quiso mandarle un mensaje de sincero cariño: "Toda la fuerza del mundo, amigo, maestro admirado. Tú crees en la ultravida, en la vida más allá de las estrellas. A ellas has dedicado tu existencia. Aquí estoy, aunque tú eres un lobo solitario y no necesitas ayuda de nadie pero quiero que sepas que todos estamos contigo para lo que hiciera falta. No debe ser un momento sencillo y yo no sé muy bien qué decir".









Ahora, varios meses después de estas declaraciones, parece que la relación entre ídolo y periodista es distante, a tenor de las declaraciones que el propio Benítez ha realizado en una entrevista concedida al diario El Mundo. En dichas declaraciones, el investigador responde rotundamente a la pregunta sobre si tiene alguna relación con Iker Jiménez: "No, ninguna".