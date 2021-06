El pequeño Nicolás publica una conversación que no gustará a Jorge Javier: "¿Me está engañando?"

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, es un personaje mediático que jamás ha dejado indiferente a nadie por las innumerables noticias que protagoniza. Supuestamente, en agosto de 2014 se hizo pasar por un enlace entre el Ejecutivo y la Casa Real y la Fiscalía pidió para él siete años de cárcel. Además, esta no ha sido su única causa con la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid le condenaba a un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo suyo hiciese la prueba de selectividad en su nombre en septiembre de 2012. El interés que suscita por todas estas polémicas es un hecho, y 'Sálvame' llegó a pedirle una intervención hace muy poco tiempo. Él mismo lo ha hecho público en su perfil oficial de Twitter.









Este era el mensaje que recibía vía Whatsapp del programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Mediaset. "Hemos visto que fuiste ayer a Cristina Pardo y ya te comunicamos hace semanas que teníamos interés en contar con tu testimonio. Así que si podemos hablar contigo será perfecto y si no a través de tu representante como tú prefieras". A esta propuesta, el Pequeño Nicolás respondió: "No".

La conversación no acabó ahí y el Pequeño Nicolás le decía lo siguiente: "Mi pregunta es si la entrevista es con Jorge o con Javier y si puedo dar las buenas noches y la entrada a Pedro Piqueras".









En apenas tres minutos, la persona que compone el equipo de producción de 'Sálvame' le aclaraba esa duda y no era consciente de la broma que le acababa de lanzar. "Pues si es mañana será con Jorge Javier Vázquez, el presentador que estará mañana y si no será con Carlota Corredera el viernes. Y no es posible dar las buenas noches a Piqueras porque hay fútbol la Eurocopa en general. Pero esto es mejor hablarlo con usted cuando pueda ser porque la comunidad es más fluida. Por teléfono quiero decir".

El Pequeño Nicolás sentenciaba esa propuesta con un "Entiendo" y cerraban aparentemente la cita para esa llamada a las 12. Sin embargo, en ese instante la persona que trabaja en 'Sálvame' comienza a desconfiar y le pregunta si le está tomando el pelo. De inmediato, él le responde: "Nunca haría eso a esta preciosa historia. ¿A las 12?".

Para la productora no es suficiente y le insiste ya que duda de su identidad. "¿Es usted Francisco Nicolás Gómez o me está engañando?".

Tras esa insistencia, el Pequeño Nicolás le envía un audio para corroborar que él es Francisco Nicolás y ella le responde así. "Muy bien pues a las 12 hablamos. Me han sorprendido mucho sus contestaciones me han parecido impropias de usted. Bueno pues a las 12 hablamos, gracias".

Así, el Pequeño Nicolás ha querido trasladar a sus seguidores el modo en el que 'Sálvame' ha intentado contactar con él para acudir al programa. Y ha tirado de humor, ya que en algunos fragmentos de esa conversación se vislumbra cierta ironía de este mediático personaje.

El Pequeño Nicolás saca de sus casillas a Cristina Pardo con lo que le dice de Ferreras: "Tu compañero..."

En un momento dado de su intervención con Cristina Pardo, señaló a Ferreras y se vivió un instante de auténtica tensión en plató: "Tu compañeroFerreras me llamó estafador y ni tengo una denuncia ni condena por estafa. Si le puedes decir que hable de presunto...", decía entonces el entrevistado, pidiendo a la presentadora que trasladase sus palabras a Ferreras, compañero de cadena. "No soy la mensajera de nadie", reaccionó la comunicadora muy tajante.

"Para muchas personas las cosas de las que se te acusa a ti pueden ser propias de una persona que es estafadora. Y no porque haya estafado a nadie por dinero. Es un término muy amplio", explicó Pardo para justificar las palabras de Ferreras.