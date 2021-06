La 'película' entre Bertín Osborne e Isabel Díaz Ayuso que triunfa en redes: "El sábado en Antena 3"

Las películas de tarde son un género en sí mismo. Una afirmación argumentada a diario por la cuenta de Twitter 'Peli de tarde'. Desde ese privilegiado espacio de serenidad en el mar de los constantes olas tuiteras, se analizan, ensalzan e incluso crean películas propias de una emisión a media tarde. Después del informativo, cuando el sueño acecha, las amas de casa vengativas asoman en nuestros televisores siempre dispuestas a enfrentarse a los fríos empresarios que mantienen una doble vida.

Cada cadena tiene su sello, desde las más americanas de Antena 3 a las alemanas o nórdicas de TVE. Lo que nos faltaba por ver era cómo sería una peli de tarde tuitera. Protagonizada por Bertín Osborne e Isabel Díaz Ayuso, esta ficción de las redes triunfa al ritmo de ranchera.





La película que (nunca) protagonizarán Ayuso y Osborne

El argumento es canónico, sin excentricidades o tiburones de seis cabezas. "Recién salida de una relación, Isabelle alquila una casa de campo para desconectar. Allí coinciden con Bertín, que se acaba de divorciar y que por un error alquiló la misma casa en las mismas fechas. Lo que al principio es una molesta coincidencia, pronto se transforma en amor...", relatan desde la cuenta 'Peli de tarde'.

Al texto le acompaña una imagen de ambos tras el rodaje del que será uno de los platos fuertes de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. Aunque hay más. La historia entre ambos continúa: "...Sin embargo, todo se trunca cuando ambos descubren que Bertín fue amante de la madre de Isabelle hace años, y que pasaron un fin de semana de pasión en esa misma casa".

Todo un argumento que tiene hasta título en castellano: "Yo debí enamorarme de tu madre", lo que vendría de la traducción de la cinta original: "My house is yours". Horario de emisión, no será en prime-time, claro: "El sábado a las 16h en Antena 3".

La película que triunfa en Twitter

La cuenta de Twitter 'Peli de tarde' acostumbra a sacar una sonrisa a muchos de sus seguidores, pero con esta propuesta de ficción ha cosechado un éxito notable. Con más de 300 retuits y unos 1.600 me gusta, ha conseguido hasta respuesta de Iñaki López, director de 'laSexta Noche'.

Pero lo mejor es sin duda, ver cómo en los comentarios se amontonan las propuestas para interpretar a una pretendida madre de la protagonista Isabella o las distintas vertientes de la historia que se proponen.

La madre al descubrir el pastel acude a Finca Libertad para confesar a Bertín que Isabelle es en realidad su hija.



"La madre", brillantemente interpretada por Esperanza Aguirre, "al descubrir el pastel acude a Finca Libertad para confesar a Bertín que Isabelle es en realidad su hija". Pero en un giro de guion, Osborne "la echa de su casa: "Isabelle y yo somos libres para tener la relación que creamos conveniente". Un final que, desde luego ha amenizado la tarde en redes sociales a muchos.

