Paz Padilla sobre los supuestos abusos de Plácido Domingo: "los delitos sexuales no deberían prescribir"

No corren buenos tiempos para Plácido Domingo, después de que en la última semana el tenor español haya pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurando que aceptaba "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses en su contra.

Muchas han sido las personas que se han adelantado en juzgar a Domingo, o simplemente se han dedicado a comentarlo. Toda esta polémica ha llegado hasta el plató de 'Sálvame', donde incluso se ha entrevistado a Melinda MClain, exproductora de la Ópera de los Ángeles que ha llegado ha declarar que las cantantes que colaboraban y le deción que "no", no volvían a cantar nunca.

Plácido Domingo durante una actuación en Moscú

Paz Padilla en 'Sálvame: "Raro es la que no se ha sentido acosada"

Con motivo de la revelación del acoso del tenor nacido en Madrid, Paz Padilla, una de las presentadoras de 'Sálvame' ha querido manifestarse sobre el asunto después de que en el programa se emitiese un vídeo sobre Plácido: “Cuando una mujer hace ese tipo de declaraciones no es simplemente porque le hayan dicho ¡uf qué buena estás!. Cuando llegas a esa sensación de sentirte que te han tratado de esta forma. A la víctima primero le cuesta aceptar que sucedió, segundo hacerlo público, y tercero llevarlo al juzgado”.

Con estas declaraciones, comenzaba Padilla un alegato en contra de los abusos sexuales, dirigiéndose a Plácido Domingo y tantos hombres que han acometido estas prácticas en alguna ocasión: "Muchísimos hombres pensaban que lo estaban haciendo bien porque en aquel momento no estaba mal visto entre ellos. Gracias a Dios, los tiempos van cambiando. Y no importa ni dónde estaba, ni cómo vestía, la culpa no era mía"

"Conozco a muchas actrices y presentadoras, y raro es la que no se ha sentido acosada". - Paz Padilla

Mila Ximénez también entraba a valorar este asunto y echar un capote a su compañera, lanzando una advertencia muy seria: "Si en España se hiciera un #MeToo caerían muchísimos; directores de revista, periodistas conocidos, gente del poder, gente del fútbol... Pero todavía falta mucho para ello, no hay agallas para ello”.

Recogía 'el cable' para contar una experiencia propia y también de compañeras que había conocido durante su dilatada carrera en la industria audiovisual española: "Muchas actrices y presentadoras y raro es la que no se ha sentido acosada. Estas conversaciones las tenemos, y cuando no era un director, era un compañero o un productor. Durante toda nuestra vida hemos sido tratadas de esta manera", declaraba la gaditana con un tono de indignación.

Finalmente zanjaba el tema con un deseo; "que no prescriban los delitos sexuales".