Plácido Domingo: del "he sido acusado sin pruebas" a "acepto toda responsabilidad"

El tenor más universal que ha dado la música española tardó en defenderse de las acusaciones con las que se sobresaltaba el mundo de la ópera el pasado 13 de agosto.

No era una serpiente de verano, estas como las inocentadas ya no se estilan; además, ese 13 y martes teníamos otras preocupaciones: en Madrid estábamos pendientes del discurso de la que iba a ser la nueva presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso; en Hong Kong se recrudecían las protestas de sus ciudadanos reacios a ser chinos con más cargas policiales y el despliegue del ejército en las fronteras y en Italia, la sombra de unas nuevas elecciones cubría de penumbra escaños del Senado . Pero no, no podía ser. Nadie que conozca al Plácido Domingo galán, educado, de trato exquisito daba crédito a las acusaciones de ocho cantantes y una bailarina, en total nueve mujeres que le acusaban de acoso sexual. Nueve mujeres que revelaban lo que en el mundo de la ópera era "un secreto a voces". En defensa del tenor, uno de los hombres más poderosos del mundo de la música clásica, era el anonimato en el que estas mujeres basaban su acusación, solo la mezzosoprano Patricia Wulf ponía nombre y cara al que se denominaba metoo de la ópera.

Patricia Wulf, la mezzosoprano que puso cara a las mujeres que acusan a Plácido Domingo

La primera defensa de Plácido Domingo, fue afirmar que estas acusaciones "eran inexactas" y que eran hechos ocurridos en otro tiempo, con otros valores, con otros patrones de comportamiento.

"Creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consentidas. La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que pueda hacer daño, ofender o avergonzar a alguien de manera intencionada”.

A su contundencia se unían voces muy reputadas, mujeres que solo le podían calificar, por su comportamiento con ellas, de caballero. Ainhoa Arteta aseguraba en 'Herrera en COPE' que se le estaba calumniando sin pruebas

Admitía, eso sí la soprano, que si fuera verdad, "se me caería un mito". ¡El bofetón de realidad que este 25 de febrero han debido sentir muchos de los defensores de un hombre que se ha dejado 50 años de sus 78 de vida en los escenarios!

Las primeras medidas contra el tenor fueron las rupturas de contratos, la de la Ópera de Los Ángeles, actuaciones canceladas. Había división de opiniones, cuando comenzaron a salir nuevas acusaciones, en total 20 mujeres acusaban a Plácido Domingo, la última una extrabajadora de la multinacional Sony Classical, que databa el acoso en el año 2000 tras una actuación con Luciano Pavarotti y José Carreras.

Acusaciones que llevaban al cantante a su segunda defensa y negación de los abusos: "Estas nuevas acusaciones están plagadas de inconsistencias y, como en la primera historia, simplemente son incorrectas de muchas maneras", decía su portavoz, Nancy Seltzer que añadía, "negamos firmemente la imagen engañosa que se está intentando pintar del Sr. Domingo".

Plácido Domingo negó las acusaciones en 'Herrera en COPE'

A lo largo de estos meses, Plácido Domingo ha hablado pocas veces, una de ellas en COPE, con Carlos Herrera: "Fui acusado, juzgado y sentenciado".

"Siempre he respetado a las mujeres y jamás se me ha reprochado nada a mí en mi cara. He sido un cabellero y quien me conoce y ha tratado conmigo, lo sabe", decía el pasado 4 de diciembre en los micrófonos de COPE. Ahora que reconoce los actos, acepta toda la responsabilidad y pide perdón, también salen algunas voces que callaban, pero en petit comité decían que las mujeres que acusaban a Plácido Domingo, decían la verdad.