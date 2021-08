Paz Padilla se siente culpable y pide perdón a Cifuentes tras su paso por Telecinco: "He hecho con ella..."

Este jueves, llegó a Telecinco uno de sus fichajes más esperados y llamativos. Cristina Cifuentes participó en 'La última cena' y lo dio todo entre fogones a pesar de no haber cocinado nunca. Tras un tenso cocinado en el que se le vio perdida en varias ocasiones, la expolítica se sinceró con los colaboradores y espectadores del programa para darse a conocer un poco más en lo personal.

"No he cocinado nunca en mi vida. Entonces, para mí ha sido muy complicado hacer esto", comenzó confesando a Paz Padilla, dejando muy sorprendidos a los presentes. Es por esto por lo que empezó a hablar de su vida personal, ya que reconoció que es su marido quien cocina en casa: "Mi marido cocina estupendamente... Me lleva el café por las mañanas a la cama, que esto tiene más mérito, desde hace 33 años, todos los días... Y le salé genial la tortilla de patata".

Por otro lado, Cifuentes reconoció que los últimos años han sido "muy complicados", al igual que compaginar su vida personal con la profesional durante tantos años: "Yo he estado en política más de 30 años, los últimos 10 los he vivido de una manera intensa y me considero muy afortunada. He sido Delegada del Gobierno y presidenta de la Comunidad de Madrid, me quedo con lo bueno y con la gente buena, que ha sido muchísima, y lo demás ahora estoy en otra etapa de mi vida".

"Los 3 últimos años fueron muy complicados, pero en la vida hay etapas. Me di cuenta de que quería vivir otra vida diferente, porque lo único que hacía era trabajar, que lo hacía muy bien y lo hacía encantada. No tenía vida y ahora solo quiero vivir", remarcó, haciendo referencia a los escándalos que protagonizó con el máster y dejando claro el motivo por el que decidió dejar la política.









Por este motivo, un día después, la presentadora de Telecinco quiso enviar un mensaje a Cifuentes desde 'Sálvame' y disculparse con ella: "Quiero pedirle perdón a Cristina porque he hecho con ella lo que mucha gente ha hecho conmigo. Te significas por donde trabajas y a lo que te dedicas y te ponen una etiqueta. La Paz Padilla el ‘Sálvame’, la telebasura, el corazón, cuando luego me conocen en persona dicen ‘ay no me esperaba que tu fueras así'”, empezaba diciendo Padilla.

"He cometido el mismo error con Cristina"

“He cometido el mismo error con Cristina. Le puse la etiqueta por todo lo que significaba, por todo lo que sucedió cuando ella estaba en la política. Ahora la conozco en persona y te aseguro que me ha conquistado. Te pido perdón por cometer ese error y juzgar las apariencias. Gracias por estar con nosotros en ‘La última cena’ y gracias por darme la oportunidad de conocerte en persona”, zanjaba la actriz, dejando claro que, desde que la ha conocido en persona, han desaparecido todos los prejuicios que tenía de ella por su profesión.

Esta disculpa de la presentadora fue muy bien recibida por sus compañeros, quienes reaccionaron con aplausos. “¡Bravo!”, exclamaba Víctor Sandoval tras señalar que “es maravillosa" y que la "adora". “Si yo pudiera ver las heridas que le ha hecho la política. Estoy segura de que tiene grandes cicatrices de sentirse defraudada, poco apoyada, de haberse sentido sola. Sé que cuando habla de la política es el gran monstruo o fantasma de su vida”, opinaba la conductora del espacio.

"Su salida de la política fue una situación muy complicada... Yo destacaría la inteligencia emocional y la inteligencia que tiene a la hora de encajar las bromas, las pullas y que se lo toma todo desde la positividad”, decía por su parte Miguel Frigenti. “Hemos sido muy prudentes con ella y la hemos querido conocer y es una curranta”, corroboraba Rafa Mora.

“No tengo nada que ver con la ideología que tiene y en la que ha participado Cristina Cifuentes, todo lo contrario, pero la respeto. Para mi ha habido dos mujeres en el PP a las que respeto. Una ya no está que era Loyola de Palacios por su cultura y su saber estar. Y Cristina para mi es una de esas mujeres que faltan en la política y voto izquierdas”, reconocía entonces Chelo García-Cortés.