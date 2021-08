Cristina Cifuentes se sincera en Telecinco y desvela el verdadero motivo por el que decidió dejar la política

Este jueves, llegó a Telecinco uno de sus fichajes más esperados y llamativos.Cristina Cifuentes participó en 'La última cena' y lo dio todo entre fogones a pesar de no haber cocinado nunca. Tras un tenso cocinado en el que se le ha visto perdida en varias ocasiones, la expolítica se ha sincerado con los colaboradores y los espectadores del programa para darse a conocer un poco más en lo personal.

"No he cocinado nunca en mi vida. Entonces, para mí ha sido muy complicado hacer esto", ha comenzado confesando a Paz Padilla, dejando muy sorprendidos a los presentes. Es por esto por lo que ha comenzado a hablar de su vida personal, ya que ha reconocido que es su marido quien cocina en casa: "Mi marido cocina estupendamente... Me lleva el café por las mañanas a la cama, que esto tiene más mérito, desde hace 33 años, todos los días... Y le salé genial la tortilla de patata".

Por otro lado, Cifuentes ha reconocido que los últimos años han sido "muy complicados", al igual que compaginar su vida personal con la profesional durante tantos años: "Yo he estado en política más de 30 años, los últimos 10 los he vivido de una manera intensa y me considero muy afortunada. He sido Delegada del Gobierno y presidenta de la Comunidad de Madrid, me quedo con lo bueno y con la gente buena, que ha sido muchísima, y lo demás ahora estoy en otra etapa de mi vida".

"Los 3 últimos años fueron muy complicados, pero en la vida hay etapas. Me di cuenta de que quería vivir otra vida diferente, porque lo único que hacía era trabajar, que lo hacía muy bien y lo hacía encantada. No tenía vida y ahora solo quiero vivir", ha reconocido, haciendo referencia a los escándalos que protagonizó con el máster y dejando claro el motivo por el que decidió dejar la política.









A raíz de esto, la concursante de 'La última cena' confesó cómo había afectado su trabajo a su vida personal, siendo esta otra de las grandes razones por la que se decantó por dejar su profesión atrás. "Yo no estaba en casa, trabajaba 15 horas en el despacho. Desde que mis hijos eran pequeños es la vida que yo he llevado, tengo cierta deuda con ellos porque no les he dedicado el tiempo que debería y, ahora, estoy intentando recuperarlo, aunque el tiempo no se recupera", ha confesado tras asegurar que ahora se queda con los bueno.

"Se me ha saltado la lagrimita"

Incluso, posteriormente, el equipo de Telecinco ha realizado una conexión en directo con la familia de la participante. “Eso todos, los autónomos también le echamos muchas horas pero lo importante es que el tiempo que pasas con la familia es tiempo de verdad”, le daba la razón su marido. “La veo disfrutando en algo que nunca ha hecho”, decía por otro lado su hijo.

“Si no estamos ahí los unos con los otros para apoyarnos, nadie lo va a estar”, decía también su hija Cristina. Acto seguido, su hija contestó a cómo vivió la ausencia de su madre durante si niñez: “Ves la dedicación cuerpo y alma que tenía a su trabajo, lo hacía con pasión y devoción. Lo importante no es la cantidad de tiempo sino a nivel cualitativo y a mi madre no se le puede reprochar nada porque le tiempo que ha tenido lo ha dedicado al 100% a su familia”. Asimismo, reconoce que vivió con enfado la manera en la que su madre dejó la política: “Fue frustración y rabia, pero apoyo 100% en cualquier decisión que ella tomase”. “Sois lo mejor que tengo en la vida... Se me ha saltado la lagrimita, ellos siempre están y eso es muy de agradecer”, reaccionaba una Cifuentes muy emocionada.

Por otro lado, aunque Cifuentes ha pedido "no hablar de política" a Paz Padilla, no ha podido evitar mandar una mensaje a los políticos: "Ahora es muy difícil la política y gestionar esto es muy difícil para cualquiera, pero echo en falta un poquito de concordia. ¿Por qué no puedes sentarte en una mesa e intentar llegar a acuerdos de Estado?".