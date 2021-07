Paz Padilla recuerda a su marido con un emotivo vídeo cuando se cumple un año de su muerte: "En algún lugar"

Paz Padilla ha compartido con sus seguidores un vídeo muy especial en una fecha que quedará marcada de por vida. Cuando se cumple un año de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, la presentadora ha querido recopilar algunos de los mejores momentos vividos juntos en un vídeo homenaje al abogado.

Hace un año se conocía, de manera repentina, la noticia del fallecimiento del que fuera marido de Paz Padilla, tras un año luchando contra un tumor cerebral. La enfermedad fue llevaba con total discreción, hasta el punto de que los compañeros de la presentadora no tenían conocimiento de ella y fueron los primeros sorprendidos con la noticia.

Una relación especial entre Padilla y Vidal

Padilla y Vidal se conocieron apenas siendo unos niños en la provincia de Cádiz, antes de que la humorista se trasladara a Madrid para comenzar su carrera en televisión. Una relación que se rompió con la distancia, antes de que Padilla terminara casándose con Albert Ferrer, padre de la única hija de la presentadora, Anna Ferrer Padilla. No obstante, tras cinco años de matrimonio, Paz Padilla se separó de su marido y retomó su relación con Antonio Juan Vidal, con el que llevaba casada desde el 8 de octubre de 2016 y visiblemente enamorada.





En febrero de este año, Paz Padilla anunciaba un proyecto muy especial vinculado a la muerte de Antonio. "En estos meses me he dedicado a escribir y poner en papel toda mi historia y la de Antonio. No es un libro de autoayuda, pero sí la forma en la que he aceptado la muerte y el luto y llevarlo de una forma sana. Es mi historia en clave de humor, como yo soy", así contaba la humorista que iba a publicar un libro.

El libro se llama 'El humor de mi vida', haciendo referencia a los altibajos vividos durante la enfermedad de Antonio y tras su muerte. Ha tenido muy buena acogida entre el público, que ha destacado en todo momento la fortaleza de Paz Padilla ante la situación tan dura que le ha tocado vivir y como ha afrontado este duro trance.

La despedida de Paz Padilla y su hija Anna Ferrer

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento, Padilla ha querido recordar al amor de su vida con un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram. Con la canción 'Some where over the rainbow' de fondo, unos versos de la letra de la canción en inglés y castellano y las palabras: "te amo" ha completado la publicación la humorista.





Su hija, Anna Ferrer Padilla, también se ha sumado al homenaje. En su caso ha compartido una foto en blanco y negro en la que se la ve junto a Antonio y una frase que dice: "Si no te hubieras ido sería tan feliz". Además, ha publicado varios recuerdos a través de stories y un texto final.

"Nunca me he abierto mucho con este tema por aquí, además a él no le gustaba demasiado que le sacara, pero hoy me apetecía compartir algunos momentos bonitos con vosotros. Ha sido un año complicado, pero aquí estamos, juntas y celebrando la vida", relataba la hija de Padilla.