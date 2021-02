La nueva ilusión de Paz Padilla tras la muerte de su marido: “Siento tanta calma”

La presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, ha desvelado este martes su nueva ilusión después de haber vivido un duro año 2020 marcado por la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, a causa de un cáncer.

Una noticia que pilló a todos desprevenidos, también a los colaboradores del programa en el que Paz trabaja, ya que nadie de sus compañeros sabía la situación médica que vivía su marido. Una trágica noticia, sin embargo, que nunca ha quitado la sonrisa a la artista andaluza.

El momento más duro de la humorista

Y es que Paz Padilla siempre se ha mostrado optimista y emocionada cuando ha contado públicamente los últimos meses de la vida de su marido. La primera entrevista que concedió fue a su programa, 'Sálvame', de la mano de su compañero Jorge Javier Vázquez. Uno de los momentos más gráficos y más dolorosos que la artista andaluza quiso compartir con sus compañeros durante esa entrevista fue precisamente el momento en el que su marido, al que había conocido de pequeña, puso punto y final a su vida.

“Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije: 'Ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven por mí... y poco a poco, se fue yendo’.Falleció, la perra de la familia subió a la cama, todos se dieron la mano y le desearon buen viaje”, explicaba en a comienzos de septiembre la presentadora, donde además de emocionarse supo también reírse de la dura situación que le ha tocado vivir, mandando un mensaje a las personas que estaban pasando por el mismo trago.

La nueva ilusión de Paz Padilla ante la muerte de tu marido

Esta situación es la que precisamente ha animado a la presentadora a querer cambiar de rumbo profesional. Especialmente después de haber grabado la última temporada de 'La que se avecina', donde Padilla tiene uno de los papeles más importantes de la trama y que le permitía poder despistarse de todo lo que le rodeaba. Tal y como ha contado este martes a sus compañeros de programa, su nueva ilusión es escribir sobre todo lo que ha vivido de primera persona para ayudar a otras personas.

.@pazpadilla anuncia que ha escrito un libro tras la pérdida de su marido Antonio: "Explico cuál ha sido mi proceso para aceptar la muerte" ❤ https://t.co/RLHnHGJssu — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 2, 2021

"En estos meses me he dedicado a escribir y poner en papel toda mi historia y la de Antonio. No es un libro de autoayuda, pero sí la forma en la que he aceptado la muerte y el luto y llevarlo de una forma sana. Es mi historia en clave de humor, como yo soy", ha explicado la humorista, quien ha reconocido que su muerte sigue siendo un duro palo para ella.

"La muerte de Antonio es muy triste para mí, sigue siendo muy triste, raro es el día que no lloro, pero estoy en paz y siento tanta calma... En el libro profundizo cómo he llegado hasta aquí", ha apostillado, algo de lo que se han alegrado todos sus compañeros. El libro se prevé que vea la luz en los próximos meses y se llamará 'El humor de mi vida', haciendo referencia a los altibajos que ha vivido durante estos últimos meses.

