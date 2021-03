Paz Padilla da positivo por coronavirus tan solo un día después de presentar 'Sálvame'

La presenatdor ya actriz Paz Padillaestuvo este miércoles 10 de marzo ‘Sálvame’ durante 5 horas y, como ocurre en el resto de programas de televisión, lo hizo sin mascarilla. Los protocolos anti Covid que tienen en la pequeña pantalla son muy grandes y cada día les realizan tests para comprobar que son negativos y así poder realizar el programa con normalidad en un espacio cerrado como es el plató y a veces con apenas distancia de seguridad. Pero a veces estas pruebas fallan y es lo que le ha pasado a la presentadora, que tan solo un día después de ponerse al frente del formato, ha dado positivo en coronavirus.

Así lo ha informado la revista ‘¡Hola!’ en su web: “la presentadora se ha hecho dos pruebas para asegurarse de que, en efecto, se ha contagiado, y ambas han arrojado el mismo resultado, positivo”. Una información que ella misma ha confirmado en sus stories de Intagram.

Aunque por suerte, tal y como cuentan, apenas tiene síntomas y por el momento se ha quedado en un leve dolor de cabeza. Lo que está por ver es el protocolo que llevarán a cabo con el resto de compañeros que le acompañaron durante toda la tarde, entre ellos Mila Ximénez, población de riesgo tras estar en plena lucha contra el cáncer.

Paz Padilla, positivo en coronavirus, pone en peligro a sus compañeros de ‘Sálvame’

En los próximos 15 días no podremos ver a Paz Padilla en televisión tras haber dado positivo en coronavirus en las últimas horas, poniendo en cuarentena, entre otros, a su hija Anna Ferrer, que convive con ella en casa. Ambas se han pronunciado en sus redes sociales, pero sin ninguna mención a su entorno más allá de sus convivientes, pero ni rastro de los colaboradores de ‘Sálvame’, que tendrían que aislarse también al haber mantenido un contacto estrecho con ella con una exposición de más de 15 minutos.

Lo mismo podría suceder con el equipo de maquillaje y peluquería y con el propio director, David Valldeperas, con el que incluso llegó a compartir varias fotografías en el programa de ayer sin distancia de seguridad, aunque él sí llevaba la mascarilla de rigor, tal y como hacen los directores y el resto de trabajadores cada día. Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández o Mila Ximénez eran algunos de los presentes en plató, por lo que puede que no les veamos tampoco en las próximas semanas, poniendo en jaque la continuidad del programa ya que apenas quedarían colaboradores.

La confirmación de Paz Padilla: "Me notaba un dolor de cabeza raro"

"Esta mañana me levanté y me notaba dolor de cabeza raro y como tengo una amiga que tiene un ambulatorio, la he llamado y me ha hecho la prueba. Me ha dado antígeno positvo y por protocolo de mi empresa, La Fábrica de la Tele, me han hecho dos PCRs y efectivamente han dado positivo", ha confirmado Paz Padilla a través de sus historias de Instagram. Me encuentro bien, estoy en casa, tengo un amigo inmunólogo, me va a meter un chute de vitaminas, me ha dado unas recomendaciones. Estoy confinada abajo, Anna ha dado negativo, todos los que viven conmigo negativos, están arriba, me han dado guantes, mascarillas, bolsas de basura... de aquí no salgo", ha añadido.

"Gracias por los mensajes, estamos bien, mi madre ha dado positivo esta mañana, ha ido a hacerse la prueba y me la he hecho yo tambi'ne, he dado negativo pero dentro de 48 horas me la repito por si estoy incubando el virus. No tengo síntomas y estoy bien, mi madre está aislada, estamos confinadas, un poco rollo pero os iré informando", ha dicho Anna Ferrer en sus historias de Instagram.

Otros presentadores y colaboradores que han superado el Covid-19

Paz Padilla no es la primera presentadora que ha dado positivo en Covid-19. Su compañera Emma García estuvo ausente de 'Viva la vida' durante dos fines de semana tras haberse contagiado de coronavirus, algo de lo que informó ella misma en sus redes sociales. Joaquín Prat también tuvo que ausentarse de su puesto de trabajo tras un falso positivo que me permitió volver al día siguiente y que todo quedara en un susto, pero fue un caso muy sonado al desaparecer de 'El Programa de Ana Rosa' y 'Cuatro al día'. Uno de los últimos en superar la enfermedad ha sido Pablo Motos, que también estuvo ausente de 'El Hormiguero' durante varios días y entró por videollamada para participar en alguna de las secciones del programa, contando en todo momento a los espectadores cómo se encontraba.