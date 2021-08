Paz Padilla abre su corazón y confiesa en 'Sálvame' el momento más duro de su vida: "Lo voy a hacer público"

Paz Padilla es uno de los rostros de Telecinco a los que más hemos visto durante la temporada estival. La presentadora está liderando el talent culinario 'La última cena' y aparece de manera frecuente en 'Sálvame'. Este lunes la gaditana ha interrumpido el programa de la sobremesa de Telecinco para confesar, ante la mirada atónita de los colaboradores, el momento más duro de su vida.

Hace escasas semanas, Paz recordaba el fallecimiento de su marido Antonio cuando se cumplía un año de su muerte. Un momento en el que la presentadora compartía un emotivo vídeo con sus seguidores e incluso celebraba una fiesta en su casa para recordarle con sus amigos y los de Antonio. Este lunes, Padilla ha vuelto a recordar a su marido, esta vez desde el plató de 'Sálvame', donde ha revelado el momento más duro que ha vivido nunca y que tiene una estrecha relación con la muerte de Antonio.

Paz Padilla deja sin palabras al plató de 'Sálvame'

'Sálvame debatía sobre los paparazzis y dónde están los límites en las fotos robadas con motivo del supuesto pacto que podría haber llevado a cabo Gema López con algunos fotógrafos para decidir que fotos serían publicadas y cuáles no. En pleno debate, Paz Padilla no podía morderse la lengua y le decía a López: "a mi me han hecho más daño en las revistas que a ti. El daño más grande del mundo, y lo voy a hacer público", decía Paz en un ataque de sinceridad.

"Sacaron en una revista la foto de la lápida de mi Antonio, cuando ni siquiera estaba puesta", decía alto y claro poniéndose de pie y dejando mudo al plató de 'Sálvame'. "Hay que ser ruin porque tú también vas a morir. A ti también te van a enterrar o incinerar. Hay que tener un respeto, y no lo tuviste, y no te lo voy a perdonar nunca. Y no voy a decir tu nombre por ni siquiera darte esa oportunidad, pero es lo más ruin que se puede sacar", decía Padilla en referencia al periodista que publicó la foto.





"Horrible pero se que te llegará tu tiempo. Y sabes que te digo, que el karma cariño. Te deseo, amor porque no tienes que tener amor, tienes que estar muy solo, no tienes que tener a nadie que te quiera", eran las palabras de la presentadora mientras intentaba calmarse. Se hacía entonces un silencio en el plató, que rompía de nuevo Paz diciendo: "Ya está, si lo he soltado".

El brote que le ha dado a paz padilla pic.twitter.com/OblDVJ6Uma — josh ?? (@joshhemoji) August 16, 2021





En ese momento, un colaborador intentaba replicar la actitud de Padilla y esta decía: "me sentó muy mal la foto, me pareció ruin, inhumano, doloroso porque el que había detrás era mi marido. Porque tú seas una persona que haga una revista y ganes dinero, gana dinero pero lo que vale en esta vida es el amor, y eso seguro que no lo tienes. Porque si hubieras tenido un poquito de amor no me haces esto porque me tiré tres días llorando"

"Yo a ti ni te conozco en persona ni te quiero conocer, pero te juro por Dios que no te deseo nada malo. Viva la prensa rosa", concluía su confesión.