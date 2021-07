El motivo personal por el que la Policía intervino en la casa de Paz Padilla: "Me da igual"

Ya hace un año desde que Paz Padilla tuvo que despedirse de Antonio, el amor de su vida. Para recordarle, la presentadora de 'Sálvame' publicó un vídeo de instagram que recopilaba muchos de los momentos que vivieron juntos al ritmo de la canción de 'Somewhere over de rainbow'. Un montaje que el programa de Telecinco emitió en directo para dedicar parte del espacio a homenajear al marido de su compañera.

La conductora del espacio se mostró muy emocionada e intentando retener las lágrimas al ver una vez más el vídeo que ella misma había subido a las redes sociales. De la misma manera que explicó a sus compañeros por qué había elegido ese tema para recordar a su marido: : "Dice ‘te encontraré detrás del arco iris donde llegan las nubes', como yo creo que la vida continúa de una forma energética… Pienso en la física cuántica y creo en los universos paralelos, creo que está cerca".

Asimismo, la comunicadora reconoció que para ella "no hay una fecha" porque le echa de menos todos los días: "Yo, cada día, le echo de menos... Cada día pienso en él. Cada día me levanto y le doy las gracias por haberlo querido tanto y que me quisiera, y yo sé que eso lo voy a sentir siempre. No es cuestión de que pase el tiempo”. Acto seguido, Padilla aseguró que no hay que olvidar a nadie, que siempre hay que recordar “con amor” y no con angustia ni sufrimiento.

A raíz de esto, la actriz confesó que el sábado celebró una fiesta en casa para recordar a Antonio en el aniversario de su fallecimiento: "El sábado celebré una fiesta en casa. Invité a sus amigos, a los míos... Y la titulé 'El país de nunca jamás' porque es donde creo que él está y fuimos todos disfrazados de alguien muerto".





"Celebramos el día hasta las 3 de la mañana"

"Yo fui de Amy Winehouse y mi niña de Cleopatra", contaba la presentadora con humor, logrando librarse así de las lágrimas y recuperando la voz. “Lo pasé bien, vino dos veces la policía. Son amigos míos y le decía ¡Si la música no está fuerte!", recordaba la comunicadora entre risas. "Pero me daba igual. Me decían 'te voy a poner una multa' y yo 'pues me da igual'. Me da igual porque yo era feliz porque Antonio estaba allí y estaba con todos sus amigos”, contaba.

"Y los amigos de mi hija lloraban y me abrazaban. Me decían: 'te admiro ¿Cómo puedes vivir algo así con tanta alegría?'. Porque el amor está por encima de la angustia y del dolor. Porque la vida es efímera y yo sé que todos vamos a morir, pero yo estoy aquí. Entonces, quiero recordar a Antonio como fue, como un tío grande, honesto, honrado, con mucho amor y que me quiso muchísimo. Que fue un gran padre, un gran amigo...”, agregaba.

"Celebramos el día hasta las 3 de la mañana y, luego, cantamos, hicimos poesía y los recordamos. Yo, como lo recuerdo todos los días y le doy gracias al universo por haber puesto a mi alma gemela en mi camino. Sé que nos separamos pero, como puse en la lápida, 'espérame para volver a encontrarnos, te quiero Antonio”, zanjaba la presentadora.