María Patiño le declara la guerra a Paz Padilla en 'Sálvame': "No quiero hablar contigo"

El plató de 'Sálvame' se encuentra en plena batalla. Por un lado, Rafa Mora y Anabel Pantoja no dejan de enfrentarse cada tarde por sus diferencias, mientras que María Patiño y Paz Padilla no se encuentran en su mejor momento por sus diferentes formar de ver la vida. Este conflicto entre ambas comenzó cuando María Patiño se sometió a una prueba de inteligencia cuyos resultados no le gustaron. La colaboradora sacó un coeficiente intelectual de 101, resultado mucho más bajo de lo que se esperaba.

"Hasta que no mejore esto no me pongo delante de las cámaras", reaccionó Patiño, dejando claro que estaba dispuesta a dejar su trabajo hasta que lograra mejorar su puntuación. Sus compañeros se quedaron muy sorprendidos e intentaron animarla y hacerle ver que su profesión no tenía nada que ver con esto, pero ella no entraba en razones: "Tengo que aceptar que soy así de limitada y ya está".

Por este motivo, la presentadora de 'Socialité' se ha propuesto formarse hasta que logre mejorar el resultado. Desde entonces, Patiño ha sido el objetivo de las bromas de sus compañeros, incluso ella quiso disculparse por la manera en la que se lo tomó: "Creo que se me ha malinterpretado la actitud que tuve ayer. Estoy cabreada conmigo misma". Asimismo, informaba de que había decidido acudir a un centro especializado para someterse a una serie de ejercicios que la ayudarán a subir su coeficiente intelectual.

“Yo la vida la considero llena de superación, no es una cuestión de memoria”, señalaba la colaboradora. Esta decisión que Patiño tomó en 'Sálvame' llevó a Paz Padilla a lanzar una serie de bromas que no gustaron a su compañera. “Solo quiero decir que todos podemos mejorar en la vida. No hay que sentir vergüenza”, decía la presentadora. “Pues Paz porque me da la gana superarme”, insistía la colaboradora. “Es que a lo mejor yo, con el 92 que tengo, soy más feliz que el que tiene 248”, agregaban Las Mellis.

“No se trata de felicidad, se trata de que yo considero que, para mí, la vida está llena de retos para ser mejor”, se justificaba la comunicadora. “Si te haces un análisis de sangre y te salen los glóbulos rojos bajos, ¿Te vas a poner a estudiar medicina?”, se burlaba la presentadora del espacio, acabando con la paciencia de su compañera.





"El humor puede herir"

Este enfrentamiento también llegó hasta 'La última cena', donde las bromas de Padilla sobre Patiño no cesaron. “Déjame hablar a mí, que yo te escuché ayer por la noche las bromas, y ese tipo de cosas, precisamente, son las que joden a las personas cuando jugamos”, reprochaba la colaboradora a la presentadora. "No, Paz. Quería hablar con ellas (Las Mellis). No quiero hablar contigo", decía Patiño muy cabreada sin dejar hablar a Padilla. “Nunca serás perfecta”, le soltaba la presentadora.

“A mí en mi casa lo que me han enseñado es que, aunque tengamos minusvalías y defectos, todos podemos llegar a conquistar lo que queremos si nos lo proponemos. Yo no tengo agobio, yo estaba cabreada porque ayer me comporté como una niña inmadura, pero no es una cuestión de que yo me considere Einstein”, explicaba la comunicadora.

Sin embargo, esto no parecía ser suficiente para Padilla que volvía a tener algo que decir: “¿Para qué te agobiaste tanto? No ves que siempre va a haber alguien más inteligente, más guapa, más joven, más baja que tú”. Consciente del cabreo de su compañera, la presentadora quiso aclararle que solo se trataba de humor. “Hay veces que el humor hiere, que el humor puede herir. Yo soy la primera que me río de mí misma y hago el payaso, pero lo que no me gusta es reírme de los demás”, decía Patiño muy ofendida.