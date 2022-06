'Pasapalabra' recupera a un mítico concursante para que luche contra Orestes en 'El Rosco': "Duelo pendiente"

Orestes Barbero sigue dejando atrás a sus rivales en 'Pasapalabra'. Tras la marcha de Marisa, con quién compartió más de una decena de programas, y con la que creó un vínculo muy especial que traspasaba la pantalla, Pelayo se convertía en el nuevo concursante del programa de Antena 3. Sin embargo, apenas ha durado unos programas.

Rafa Castaño ha sido el ganador de 'La silla Azul' en esta ocasión. La sorpresa al ver al concursante en el plató ha sido mayúscula y es que es todo un veterano de 'Pasapalabra', Estuvo en el concurso en 2015, 2017 y 2019, cuando coincidió con Orestes durante casi 50 programas, creando una bonita relación, al mismo tiempo que un duelo espectacular.

Ambos volvieron a encontrarse en el 20 aniversario del concurso y ahora ambos van a luchar por el bote, que ninguno ha logrado ganar hasta la fecha. Además, la cifra por la que compiten es similar a la que tuvieron en 2019, algo por encima del millón de euros.





Rafa Castaño regresa a 'Pasapalabra' para enfrentarse a Orestes

"Es paradójico que esté más nervioso que otras veces, pero porque era mucho el tiempo que estaba esperando para venir y no llegaba nunca el momento. Cuando te ves en 'La silla Azul' y dices, madre mía, es el momento, lo tengo que hacer", decía Rafa después de que Roberto Leal le diera la bienvenida.

A continuación, el concursante explicaba qué supone para él el reencuentro con Orestes en el plató, varios años después: "Me alegra mucho está con Orestes, no solo porque para la audiencia es bonito cuando hay dos personas ahí a muerte, sino porque creo que cuando se fue Jaime todos pudimos ver el tipo de persona que es Orestes, un tío noble y es un gusto conocerlo, tener confianza con él y bueno me consta que él no sabía que yo venía no sé si lo he hecho bien".

El veterano explicaba entonces que se ha sorprendido al ver a su compañero y amigo en el plató, y es que, desde hace unos programas, el aspirante a concursante que llega nuevo es sorpresa. "El otro día me deseó suerte porque cada 10 días o así suele preguntarme qué tal y disimulo perfectamente".





Con Rafa y Orestes juntos en plató, el espectáculo está servido y el nivel realmente alto. Habrá que esperar a los próximos programas para ver si el mítico duelo de 'Pasapalabra' se convierto en uno de los más longevos de esta nueva etapa en Antena 3 y para descubrir los momentazos, que seguro, nos van a regalar los concursantes.