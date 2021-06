Una participante de 'First Dates' denuncia al programa de Cuatro por silenciarla: "Lo cortaron"

El pasado 18 de mayo, 'First Dates' emitió una entrega que se viralizó en redes sociales por sus llamativos protagonistas. Todas las miradas se centraron en Daniel, un participante que pasó por el restaurante de Carlos Sobera para conocer el amor. Lo que le diferenciaba del resto, es que fue vestido y maquillado como el Joker como reflejo de su historia personal. Krisztina fue su cita y, aunque se quedó algo descolocada por su cita, quiso conocer su historia.

A todo el mundo pareció gustarle el episodio. No obstante, Krisztina no se quedó tan contenta con el resultado. La protagonista ha publicado una carta en el Huffington Post y ha reconocido que disfrutó mucho de la compañía de Daniel, pero se sintió "silenciada" por parte del programa de Cuatro y "reducida a ser la acompañante de un personaje", además señala que "Daniel contó su historia", pero la suya fue eliminada en edición

"Siento que todo el mundo merece contar su historia y ser escuchado, pero mi voz en esta ocasión ha sido silenciada. Validaron su trauma de infancia al emitirlo, pero silenciaron mi trauma de violación al cortarlo. La historia del Joker es sobre un personaje marginado que abraza una vida de crimen y destrucción y cuenta su historia. Fui reducida a ser la acompañante de un personaje: Daniel contó su historia y yo no. Vivimos en el siglo XXI, después del #MeToo. Hasta Harley Quinn ha tenido su propia película", comienza quejándose Krisztina.





"Entiendo muy bien que no pueden emitir todo lo que pasa en la cita y hay que tomar decisiones y hacer sacrificios. Pero creo que debe haber espacio para enseñar los dos lados de la historia y no tener que llevar un disfraz para que tu historia sea contada... Además es curioso como la perspectiva del hombre estuvo en el foco y la de la mujer perdida. Tuvimos una cita real con una conversación muy sincera y bonita, pero esto no lo pudo ver el público, se centraron en el pasado de Daniel y su trauma y cortaron algo muy importante que dije yo", agrega.





"No les guardo rencor"

"Él me pidió que yo también contara mis traumas (si quería) y yo también respondí. Le conté que la peor cosa que me pasó es que fui violada, pero que fue hace mucho tiempo y que estoy bien, y que creo que es importante decir estas cosas... Al quitar la realidad de la cita y la reciprocidad que compartimos y enfocarse solo en él como un personaje, también me parece que se perdió tanto al humano detrás de la mascarilla de Daniel como a la humana dentro de la decoración que fue su cita", denunciaba la participante tras ver que habían eliminado el momento en el que ella contaba que había sido víctima de una violación.

"No quiero ser conocida como un adorno al lado de un personaje, ni como la persona que fue violada, sino como una persona alegre con una personalidad compleja que ha pasado por muchas cosas buenas y malas... Incluso, atreverse a decir lo necesario en el momento preciso, que intenta normalizar hablar sobre temas difíciles e intenta convertir el mundo en un lugar mejor aunque sea por pasitos pequeñitos. Quiero que la gente sepa que es posible compartir experiencias difíciles si se siente cómoda compartiéndolo", explicaba.





"Di lo que te apetezca, al fin y al cabo es algo que te pasó a ti y no deberías sentir que tienes que esconderlo porque tú no eres culpable y no tienes nada de que sentirte avergonzada. Si alguien tiene que sentirse avergonzada es la otra persona", asegura tras reconocer que no tiene nada en contra de 'First Dates': "No les guardo rencor, no siento que fuera algo personal ni con malas intenciones. Quizá me den otra oportunidad para conocer a alguien con quien podamos brillar juntos, ya que es una base sana para una relación".