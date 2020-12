El padre de Rafael Amargo pierde los nervios e intenta agredir a una reportera de Socialité: "¿A que te pego?"

El programa 'Socialité' ha vivido este sábado, 5 de diciembre, un momento muy complicado cuando una de las reporteras ha sido increpada por el padre de Rafael Amargo.

Giovanna González, la reportera, y un cámara del equipo de María Patiño, se encontraban en el portal de la casa del artista, que esta semana ha sido protagonista por ser detenido por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas.

El bailarín se encuentra en casa, en libertad provisional a la espera de ser juzgado. El padre de Amargo ha salido de la casa y ha empezado a amenazar la reportera con llamar a la policía y le ha increpado, gritándole a la cara.

El padre de Rafael Amargo y Giovanna González en directo en Socialité



La reacción de María Patiño

Desde el plató de televisión, la presentadora no podía creer a lo que estaba viendo. “Ya está, ya está, vámonos de ese lugar. Es inaudita la falta de educación de este señor”. El padre del bailarín incluso llegó a quitarle de forma violenta el micrófono a la reportera intentando tirarlo al suelo.

La reportera siguió haciendo su trabajo, “desde el máximo respeto y absoluto”. Incluso en el momento en el que la reportera se alejaba del portal de la casa, el padre de Rafael empezó a seguirla y a increparla.

La amenaza del padre de Rafael Amargo

Unos minutos después, el padre del bailarín ha salido de la casa junto a su mujer y la reportera ha intentado hablar con la madre de Amargo. El padre se ha aproximado entonces a la periodista con el puño en alto y le ha amenazado: "¿A qué te pego un puñetazo?".

A partir de ese momento la periodista decidió alejarse definitivamente de los padres de Amargo pero el progenitor continuó siguiendo a la reportera y tuvo palabras también para la presentadora, María Patiño. “Eres una sinvergüenza” llegó a decirle el padre de Rafael Amargo.

Rafael Amargo, protagonista en el 'Deluxe'

“No hay manera de dialogar y de conversar con este señor, no insistas más” le dijo María Patiño desde el plató. "Los que nos dedicamos a esto y no nos balanceamos a favor de nadie, tenemos que pagar este impuesto [...] Yo espero que Rafael Amargo mantenga esta noche las formas, porque si no habrá problemas" ha dicho la presentadora del programa de fin de semana de Mediaset, recordando a los espectadores que este sábado el granadino se sentará en el 'Deluxe'.