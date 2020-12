La reacción de Ana Rosa al ver cómo Rafael Amargo la menciona tras salir de los juzgados

El pasado martes, el bailarín Rafael Amargofue detenido por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas en una operación de la Policía Nacional que todavía está abierta.

Tras días en el calabozo, la noche del jueves, el juez dio la libertad provisional a Amargo después de escuchar su versión de los hechos. Muy cabreado por las acusaciones, el artista se paró frente a la prensa nada más salir del juzgado para defenderse y asegurar que él no ha hecho nada y que "ni fuma cigarrillos": "¿Yo? ¿Trapichero? Soy una persona que me gusta divertirme porque me gusta celebrar".

Antes de ser detenido, el artista llevaba varios meses trabajando en una obra que iba a estrenar frente a sus seguidores el pasado jueves. No obstante, esta situación ha provocado que tuviese que aplazar la actuación, lo que también ha afectado a todos los empleados de la compañía que trabajan en ella.

"Mira, Ana Rosa, el día 10 hago el estreno para toda la prensa y amigos, estáis invitados", sentenció el artista que fue preguntado por la cancelación de su obra. "En estos momentos, la gente que tenéis poder y sois grandes tenéis que demostrar y apoyar a la gente, porque sino parece que os laváis las manos, en el buen sentido de la palabra", agregó, continuando su mensaje a 'El Programa de Ana Rosa'.

"Te han apoyado, mucho", le aseguró su abogado por lo bajo tras ver como se alteraba al pedir apoyo a los medios de comunicación. "¿Me han apoyado? Porque me conoce todo el mundo y saben que tengo un corazón más grande que todas las cosas", confesaba tras quedarse muy sorprendido por el apoyo que ha recibido.

La reacción de Ana Rosa

"Tengo fuerza, no; voy a echar unos cojones como no los he echado nunca, mañana voy a romper la tabla", reveló Amargo, dejando claro que iba a dar todo sobre el escenario para desfogarse y demostrar que el no tiene nada que ver con las acusaciones.

Tras las imágenes del bailarín, la conexión ha vuelto al plató del espacio de Telecinco, donde Ana Rosa Quintana se mantenía con un rostro muy serio y algo sorprendida, dado que las palabras del artista han parecido descolocarla: "Es verdad que el estreno se produce hoy, es verdad hay una compañía muy grande, la jueza le ha dejado libre y hay que respetar la presunción de inocencia".