Nacho Abad aclara qué hay tras las drogas de Rafael Amargo: “Puede provocar canibalismo”

Nacho Abad, colaborador de Fin de Semana de COPE, ha aclarado junto al doctor José Miguel Gaona qué se esconde tras las drogas que han encontrado en el domicilio del bailarín Rafael Amargo. Además, el experto en sucesos ha dado a Cristina López Schlichting y a los oyentes las claves en el caso y cuál ha sido el elemento clave que ha llevado a los investigadores a lanzarse a detener al artista, su mujer y a otras dos personas.

“Esta operación la comenzó en el mes de marzo de este año, ocho meses de investigaciones”, explicaba en COPE Nacho Abad. “Se detuvieron a cuatro personas: Amargo, su mujer, su productor y otra persona más. Se localizaron drogas como anabolizantes, mecedrona, quetamina, metanfetamina, ghb, Popper y ocho teléfonos”. Y es que la policía asegura han detenido a Amargo por tráfico y por organización criminal. “Ha habido escuchas telefónicas sobre cómo se se vendía droga”, comentaba el experto en sucesos.

¿Qué se esconde tras las drogas de Rafael Amargo?

Además de Nacho Abad, en la sección de sucesos del Fin de Semana ha participado el doctor José Miguel Gaona, reputado psiquiatra forense, que explicaba los efectos secundarios que se esconden tras las drogas que la policía ha encontrado en el domicilio del bailarín. “La mecedrona es una droga frecuente en ambientes gay, pero es como un estimulante, prima hermana de las anfetaminas”, explicaba.

Sobre el sildenacino se trata básicamente del compuesto de la viagra, mientras que también localizaron la cocaína rosa, una droga que es “bastante cara, y se suele esnifar, pero no tiene nada que ver con la coca”, explicaba Gaona. Entretanto, añadía en COPE Abad que la coca rosa puede “provocar canibalismo”. “Puede provocar que, en algunas personas, se les vaya la cabeza y en una psicosis tóxica puede actuar de detonante en muchas enfermedades mentales”, aclaraba Gaona.

Sobre el ‘GHB’, los expertos especifican que se trata de un éxtasis líquido: “se ha utilizado en la sumisión química, no tiene apenas sabor y provoca síntomas disociativos entre el cuerpo y la mente”. Por último, los conocidos como los ‘popper’: “Es una sustancia que se usa de hace mucho tiempo, es un vaso dilatador que se inhala y, en ciertos momentos de éxtasis sexual, se utiliza con propósitos lúdicos”.

Las dudas de Nacho Abad sobre Amargo

Además, Nacho Abad explicaba que la jueza ha considerado que tenía que estar en libertad, la detención no conllevaba cárcel, y que “abre un debate interesante”: ahora todo el mundo tiene la información de la detención, pero no es una sentencia. “Al ser famoso, tiene repercusión. Si es declarado inocente, ¿alguien va a pedir perdón? Pero él va a tener que penar la pena de telediario, pero es que puede llegar a ser condenado a 18 años de cárcel”, comentaba el experto en sucesos.

“Hay que tener una cosa clara: yo me planteo que la Policía tiene que argumentar algo muy bien, pero, ¿un narcotraficante guarda la droga en casa? Sería muy fácil pillarle” comentaba Abad a Cristina. Por último, el colaborador de COPE expone sus dudas sobre la culpabilidad del bailarín.

Vídeo

“Por eso ha sido muy importante los pinchazos telefónicos. Pero yo no le veo como el jefe de una organización criminal: no tiene armas, trabaja, no tiene un duro. Lo mismo son 4 amigos pasando drogas y lo estamos vendiendo como el Watergate del narcotráfico en España”š, concluye.