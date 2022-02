Pablo Puyol: “Es insano que ahora comamos carne una vez al día”

Pablo Puyol tiene 46 años, es cantante, actor, bailarín y muchos lo conocen por ser 'Pedro' en la serie de televisión 'Un Paso Adelante'. Recientemente pasó por las cámaras de la serie de Televisión Española, 'Servir y Proteger', y este viernes ha estrenado en cines 'La Mancha Negra', un thriller rural ambientado en la sierra de Antequera, en 1971, en un pueblo ficticio llamado Aljarria. Eran más de 5 años sin aparecer en cine, y lo hace de la mano del director también malagueño Enrique García. Confiesa en COPE que, en cuanto pudo leer el guion no lo pensó “ni un segundo”.

Puyol, que sustituyó durante un tiempo al propio Antonio Banderas al frente de 'A Chorus Line', se encontró de frente con el amor en la obra que dio el pistoletazo de salida al Teatro Soho Málaga. Muchas miradas están pendientes del actor y si estará en el anunciado reencuentro de los protagonistas de UPA, ya anunciado por Atresmedia y en la línea de lo que fue la reunión del reparto de otras series como 'Física o Química'.

Es una película de época pero que te retrotae mucho más. Viven en un caserón que no ha sido remodelado y no tienen ni un baño en condiciones, y parece que te vas más atrás. Un ambiente en el que hay mucha luz por la Andalucía de verano, pero a la vez oscuro, a cerrado, un pueblo donde todo el mundo se conoce y hay rencillas, que a veces no saben ni de cuándo vienen pero que siguen ahí.









Eugenio es un personaje muy diferentes a lo que nos tienes acostumbrado ¿Estás cómodo entre tanta tensión y violencia?



Para mí ha sido un ejercicio interpretativo muy chulo. El personaje no tiene nada que ver con lo que ya he hecho anteriormente. Todos están siempre espiando y siendo espiados, la historia poco a poco se va desenmarañando a la vez que se van cruzando los personajes y acaba como el rosario de la aurora.





¿Echas de menos trabajar más en Málaga?



Yo lo que echaba en falta en Málaga era producción y por suerte en los últimos años la ciudad ha pegado un bombazo. No paran de grabarse películas y series en Málaga, y desde que Antonio abrió el Soho hay muchísimo trabajo también a nivel de teatro musical. Málaga está en un momento dulce tanto audiovisual como teatral.





Hablando de teatro, Álvaro Morte dice que le “revienta” que Jorge Javier Vázquez llene teatros



A mí ni me revienta ni me deja de reventar. Si hay gente que quiere ir a ver a Jorge al teatro pues está bien. A mí me gustaría también que fueran a ver otro tipo de cosas, pero todo tiene cabida. Por suerte este es un país libre en el que cada uno puede ir a ver lo que quiera, es como cuando la gente se echaba las manos a la cabeza porque compraban el libro de Belén Esteban. Ya, pero es que la gente hace lo que le sale del alma.









¿Vas a volver a volver para 'UPA: Next'?



Que yo sepa no. yo estaría encantado de estar, pero no porque no han contactado conmigo.





¿Tú sigues manteniendo el contacto con tus compañeros?



Sí, no es una cosa diaria, pero hablamos mucho. De hecho, con Miguel Ángel acabo de rodas una película el año pasado que está a punto de estrenarse.





¿Cuánto llevas sin escuchar 'Morenita'?



Poco, porque últimamente la están poniendo mucho y cuando no me la envía alguien. Ha habido un montón de años que no la he escuchado pero ahora más.





Sobre 'A Chorus Line', ¿qué le agradeces más a Antonio Banderas? ¿La oportunidad de sustituirle o que te terminase haciendo de celestina?



Hombre, yo le tengo que agradecer más lo segundo. Que me cediera el personaje fue muy bonito, pero la pandemia me dejó disfrutar poco. Pero sí le tengo que agradecer que ahí conocí al amor de mi vida.