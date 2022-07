Pablo Motos revela el momento en el que ha estado a punto de abandonar 'El Hormiguero': "Se ha acabado"

Este jueves, 'El Hormiguero' ha vivido un programa de lo más especial. Todo comenzaba la pasada semana, cuando Pablo Motos tan solo anunciaba invitados para lunes, martes y miércoles, dejando en el aire si el jueves darían por terminada la temporada o habría alguna sorpresa de última hora sobre la mesa, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Finalmente, durante la semana, el propio presentador del programa estrella de Antena 3 desvelaba que 'El Hormiguero' cumplía 2.500 programas, una cifra redonda que merecía ser celebrada por todo lo alto. "Estamos de celebración, cumplimos 2500 programas y esta noche vamos a conocer secretos de lo que pasa detrás de la televisión", arrancaba diciendo Motos, dejando caer que iba a ser un programa muy distinto, en el que sacar a la luz grandes secretos del famoso programa de las hormigas.

El espacio de Antena 3, que lleva 16 años en emisión, cuenta con un gran equipo detrás de las cámaras y cientos de anécdotas que no se han visto. Este jueves se han sentado en la mesa del programa algunos guionistas que han confesado las mejores anécdotas que han vivido con los entrevistados y hemos podido poder cara, por primera vez, a la traductora de 'El Hormiguero', la mujer que pone voz a los invitados internacionales.





Pablo Motos a punto de abandonar 'El Hormiguero'

Además, Pablo Motos se ha sentado junto a Jorge Salvador para someterse a un juego muy especial preparado por Trancas y Barrancas, en el que sacar a la luz los mayores secretos de 'los jefes' de 'El Hormiguero'. Una de estas preguntas ha dejado realmente sorprendidos a los espectadores del programa. "¿Alguno ha querido dejar el programa alguna vez?, la típica crisis que te da en algún momento", preguntaban las hormigas, a lo que Motos y Salvador desvelaban que el presentador sí había querido dejarlo.





"En la temporada 8 creo que fue", comenzaba explicando Motos. "Teníamos en la cabeza que los programas duraban ocho años, de hecho fue lo que duró 'Crónicas Marcianas' y daba la sensación de que era un año especial y yo recuerdo que te decía, por lo menos llegamos a la década, vamos a hacer 10 años", agregaba Salvador, narrando lo ocurrido con todo detalle.

"Que no, que ya se ha acabado", explicaba Motos, que le decía a su socio, aunque un día cambió de opinión. "Tuvo que ver con el Lago de San Juan, me empecé a divertir y dije, si estoy bien, si todo va bien, por qué voy a cortar", apuntaba el presentador, confesando como había dado marcha atrás en su idea y finalmente había duplicado esos ocho años de programa, que pensaban hacer en un primer momento.