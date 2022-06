Arturo Valls habla alto y claro sobre cómo puede ser su regreso a 'Ahora Caigo': "Algo que me estoy pensando"

El presentador de televisión Arturo Valls ha estado presente este martes en el programa de TVE ' La hora D ', en la que ha hablado de su carrera profesional, de su nueva serie y también ha relevado algunos proyectos que tiene en mente.

En este sentido, Arturo Valls habló de uno de los programas que presentó que ha marcado su carrera, desde la perspectiva profesional y también personal. Y, aunque no hay pensado que el programa se vuelva a emitir dentro de nuestras fronteras, Valls ha explicado que existe la posibilidad de que vuelva a estar cerca de las famosas trampillas.

Todo ello se debe al éxito que el presentador ha cosechado en Uruguay, donde en los últimos años se han emitido las últimas temporadas de 'Ahora Caigo' y también de ' Me resbala ': "En Uruguay soy una estrella, porque durante 6 años se ha emitido el programa y también Me Resbala en prime time. Allí lo peto, me conoce todo el mundo y me metí en una máscara de Mask Singer . Cuando vieran que era yo alucinaron todos y hasta el presentador".

Debido a este éxito, Arturo Valls ha explicado que han comprado los derechos de 'Ahora Caigo' y que le han propuesto participar en el estreno en calidad de padrino, algo que, tal y como ha explicado el presentador se está estudiando: "Algo que me estoy pensando".

Arturo Valls y su cariños a 'Ahora Caigo'

El concurso que, durante muchos años se ha emitido en las tardes de Antena 3, ha marcado una etapa de la historia reciente de la pequeña pantalla en nuestro país. Su adiós fue un pesar muy importante para varias generaciones de espectadores, que, tarde tras tarde, conectaban con la principal cadena de Atresmedia para ver cómo los concursantes se enfrentaban a las diversas preguntas y también para ver cómo caían por las trampillas cuando fallaban.

En este sentido, las palabras de Arturo Valls en su despedida todavía son recordadas por los espectadores más fieles del concurso: "Y, hasta aquí, nuestro especial décimo aniversario. Muchas gracias por estos diez años de 'Ahora Caigo', en mi nombre y en el de todo el equipo ha sido maravilloso compartir diez años de momentos de risas con todos vosotros. Un placer, sois los mejores. ¡Hasta siempre!".